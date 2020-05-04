الرئيس يهنئ نظيره البولندي بمناسبة العيد الوطني

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نظيره، رئيس جمهورية بولندا اندريه دودا، بمناسبة حلول العيد الوطني لجمهورية بولندا.



وأعرب الرئيس عباس، وفق وكالة (وفا) في برقية تهنئة بهذا الخصوص، عن تمنياته بأن يحفظنا الله جميعاً من وباء فيروس (كورونا) الذي يجتاح العالم، وعن تقديره لمواقف بولندا الداعمة لشعبنا وقضيته العادلة ولحقوقه المشروعة في نيل الحرية والاستقلال.