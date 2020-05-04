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رقم قياسي جديد.. السعودية تُسجّل 1645 إصابة بفيروس (كورونا)

رقم قياسي جديد.. السعودية تُسجّل 1645 إصابة بفيروس (كورونا)
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، ارتفاعاً قياسياً جديداً للإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا)، حيث ازدادت هذه الحصيلة خلال الساعات الـ 24 الماضية بـ 1645 حالة.

ووفق وزارة الصحة السعودية، فقد توزعت الحالات الجديدة بين عدد من المحافظات، وكان من بينهما 87% مصابين من الذكور و13% من الإناث، وعادت 4% من الحالات الجديدة لأطفال بينما شكل كبار السن (فوق 65 عاماً) 3% من الحالات، أما المتبقي (93%) فكان لبالغين، و81% من المصابين الجدد هم غير سعوديين.

ووفق (العربية.نت) فإنه بذلك يصل إجمال الحالات في السعودية إلى 28656، بينها 23989 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، منها 143 مصاباً في "حالة حرجة" في العناية المركزة.

كما تم تسجيل 342 حالة تعافٍ من (كورونا) في السعودية؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 4476.

وتم تسجيل 7 حالات وفاة بفيروس (كورونا) في السعودية، ما يرفع عدد المتوفين إلى 191، والوفيات الجديدة عادت لمقيمين من جنسيات مختلفة في مكة المكرمة وجدة، وتراوحت أعمارهم بين 39 و87 عاماً، ومعظمهم كان يشكو من أمراض مزمنة.

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