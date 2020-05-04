أبو نعيم: نترقب وصول أكثر من 170 مواطناً من العالقين بالأردن

رام الله - دنيا الوطن

أكد اللواء توفيق أبو نعيم، وكيل وزارة الداخلية في قطاع غزة، عن ترّقب وزارته وصول أكثر من 170 مواطناً عبر حاجز بيت حانون/ إيرز شمال قطاع غزة، خلال الأيام المقبلة، من العالقين في المملكة الأردنية الهاشمية، الذين سيتم نقلهم إلى مراكز الحجر الصحي الاحترازي، وفق الإجراءات المعتادة.





وخلال لقائه بعدد من قادة الفصائل بغزة، جدّد أبو نعيم، مناشدته للمواطنين، بالاستمرار في اتخاذ كافة احتياطات الأمن والسلامة، خلال تنقلاتهم بالأماكن العامة والخاصة؛ حرصاً على سلامتهم.





وقال: "نواصل جهودنا في تقديم الخدمات للمستضافين بمراكز الحجر الصحي في جميع محافظات غزة"، مُشيراً إلى بدء إجراءات إنهاء الحجر الصحي للعائدين عبر معبر رفح خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، التي ستستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.





وناقش أبو نعيم، مع الوفد الزائر الإجراءات الحكومية المتخذة في مواجهة جائحة (كورونا)، وسبل تعزيز احتياطات السلامة حفاظاً على سلامة أبناء شعبنا؛ ولضمان منع تفشي الفيروس في قطاع غزة.





وأطلع أبو نعيم، الوفد الزائر على آخر مستجدات الإجراءات الحكومية المتخذة في مواجهة جائحة (كورونا)، مُقدماً شكره للفصائل الفلسطينية كافة، على جهودها في دعم تلك الإجراءات.





كما أوصل الشكر لقطاعات شعبنا المختلفة على تحملها لأعباء المرحلة، ومساندتها للأجهزة الحكومية، في فرض إجراءات الوقاية والسلامة، لاسيما القطاع الخاص، والبلديات، ومؤسسات المجتمع المحلي، وأصحاب الفنادق والمطاعم، والجمعيات الخيرية.





وأضاف اللواء أبو نعيم: "لقد قطعنا شوطاً في مواجهة هذا الوباء، لكننا ما زلنا في بداية الطريق"، مُشدداً على ضرورة "استكمال الإجراءات حتى نجتاز هذه المحنة بسلام".



