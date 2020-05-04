الشرطة تُغلق 11 محلًا تجاريًا لمخالفتها قانون الطوارئ في أريحا

ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أغلقت الشرطة في محافظة أريحا والأغوار، اليوم 11 محلاً تجارياً لعدم التزامهما ومخالفتها لقانون وأنظمة الطوارئ المعمول بها في المحافظة.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، "أن دوريات مركز شرطة مدينة أريحا، وتنفيذاً لتعليمات مدير شرطة المحافظة العقيد ثابت السعدي، نظمت العديد من الجولات التفقدية في المدينة وضواحيها، للتأكد من ضمان تنفيذ تعليمات وقرارات رئاسة الوزراء والمحافظ، وأوامر العمليات الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس (كورونا) وحفظ سلامة المواطنين والسلامة العامة".



وأضافت الإدارة، أن الشرطة، اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحاب المحلات المخالفة أصولاً، وإحالة الملفات إلى جهات الاختصاص.