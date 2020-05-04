الشرطة تؤمن دخول 336 مواطنا من العالقين في الاردن عبر معبر الكرامه

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رام الله - دنيا الوطن

أمنت شرطة معبر الكرامة اليوم الاثنين دخول 336 مواطنا ومواطنة من العالقين في المملكة الأردنية الهاشمية عبر معبر الكرامة إلى أرض الوطن وضمن الدفعة الثانية من العالقين .



وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، أنه تم اتمام متطلبات التسجيل والأوراق الثبوتية ومن ثم إجراء الفحوصات الطبية من قبل الطب الوقائي وإبلاغهم بالحجر المنزلي، وجرى التنسيق مع شركة باصات شاهين لتأمينهم الى مناطق سكناهم وكل حسب محافظته بالمجان.