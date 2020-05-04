منخفض جوي يؤثر على فلسطين غداً الثلاثاء

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد الراصد الجوي، ليث العلامي، أن منخفضاً جوياً ثانياً خلال شهر رمضان المبارك، سيؤثر على الأراضي الفلسطينية، غداً الثلاثاء، لافتاً إلى أنه سيكون بشكل غير معتاد.



وأوضح العلامي، أن المنخفض الجوي، سيبدأ تأثيره على الاراضي الفلسطينية ما بين نهار غداً الثلاثاء، وحتى نهار الأربعاء.