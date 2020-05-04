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دولي

فرنسا.. إصابة أشخاص بجروح في اعتداء بسكين نفذه طالب لجوء سوداني

فرنسا.. إصابة أشخاص بجروح في اعتداء بسكين نفذه طالب لجوء سوداني
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب أربعة أشخاص، بجروح إثر اعتداء نفذه طالب لجوء سوداني بمدينة تولوز الفرنسية، مساء أمس الأحد، وفقاً لما أفادت به وسائل إعلام فرنسية.

وأوضحت صحيفة (لوفيغارو)، بأن المعتدي (32 سنة) هاجم أربعة مشردين بسكين، إثر خلاف نشب بينهم، ما تسبب في إصابة 3 منهم بجروح بليغة، استلزمت نقلهم إلى المستشفى، فيما أشار موقع (La Dépêche du Midi) إلى أن المهاجم ردد عبارة "الله أكبر" أثناء فعلته.

وأشارت وسائل إعلام فرنسية، إلى أن المتهم قد اعتقل، ويجري التحقيق معه.

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