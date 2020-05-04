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شؤون فلسطينية

الاحتلال يُصدر أوامر اعتقال إداري بحق (62) أسيراً خلال نيسان الماضي

الاحتلال يُصدر أوامر اعتقال إداري بحق (62) أسيراً خلال نيسان الماضي
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أصدرت (62) أمر اعتقال إداري (جديد وتجديد) بحق عدد من الأسرى، وذلك خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي.

وبينت الهيئة أن الأسرى هم كل من:

1. محمد جاد الله صليبي/ أمر جديد.

2. موسى محمد موسى عبد ربه/ أمر جديد.

3. صهيب علي شكري جنيدي/ أمر جديد.

4. رأفت نمر عبد الله المسالمة/ أمر جديد.

5. محمد أحمد محمد الزغير/ أمر جديد.

6. أحمد محمود يعقوب/ تمديد.

7. محمد جبر/ أمر جديد.

8. سامة سلامة حروب/ أمر جديد.

9. عبد الهادي محمد إلياس عيشة/ تمديد.

10. جمال عامررواجبة/ تمديد.

11. محمد أسامة علاونة/ تمديد.

12. مثقال محمد حمدان/ تمديد.

13. محمد رائد هوارين/ تمديد.

14. عمر يوسف هرينات/ تمديد.

15. أسامة محمد سوالمة/ تمديد.

16. بلال محمود سويطي/ تمديد.

17. علاء علي شولي/تمديد.

18. علي عفيف سوالمة/ تمديد.

19. أحمد نصري رشيد/ تمديد.

20. محمد أحمد علقم/ تمديد.

21. نديم ابراهيم/ تمديد.

22. محمد فارس/ تمديد.

23. علي عبد الرحمن/ تمديد.

24. ماهر مكرم برقان/ تمديد.

25. محمد محمود أبو طير/ أمر جديد.

26. صهيب يوسف سعيد/ تمديد.

27. علاء سميح الأعرج/ تمديد.

28. محمد فوزي خنافسة / أمر جديد.

29. زيد عبد الناصر دعيسات/ تمديد.

30. حسان زياد عواد/ تمديد.

31. زهران زهران ابراهيم زهران/ تمديد.

32. محمد نايف عبد الرحمن/ تمديد.

33. مصعب مصطفى/ تمديد.

34. أكرم علي عثمان سلمة/ تمديد.

35. اسماعيل أحمد حوامدة/ تمديد.

36. حسن تيسير الحروب/ تمديد.

37. حسن محمد الزغاري/ تمديد.

38. عمر محمد خضر/ تمديد.

39. حاتم طاهر شاهين/ تمديد.

40. محمد  خنافسة/أمر/ جديد.

41. أحمد سليمان قطامش/ تمديد.

42. رامز يوسف ملحم/ أمر جديد.

43. يزن يوسف بلعاوي/ أمر جديد.

44. مصطفى عطية جبرين الحسنات/ أمر جديد.

45. عمر خضر شخشير/ أمر جديد.

46. محمد فخري أطرش/ أمر جديد.

47. سليمان سالم قاسم عبد الرحمن / تمديد.

48. قاسم موسى محمد حلايقة/ تمديد.

49. ساجي محمد عبد اللطيف/ تمديد.

50. بشرى جمال الطويل/ تمديد.

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