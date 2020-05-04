الاحتلال يُصدر أوامر اعتقال إداري بحق (62) أسيراً خلال نيسان الماضي

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أصدرت (62) أمر اعتقال إداري (جديد وتجديد) بحق عدد من الأسرى، وذلك خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي.



وبينت الهيئة أن الأسرى هم كل من:



1. محمد جاد الله صليبي/ أمر جديد.



2. موسى محمد موسى عبد ربه/ أمر جديد.



3. صهيب علي شكري جنيدي/ أمر جديد.



4. رأفت نمر عبد الله المسالمة/ أمر جديد.



5. محمد أحمد محمد الزغير/ أمر جديد.



6. أحمد محمود يعقوب/ تمديد.



7. محمد جبر/ أمر جديد.



8. سامة سلامة حروب/ أمر جديد.



9. عبد الهادي محمد إلياس عيشة/ تمديد.



10. جمال عامررواجبة/ تمديد.



11. محمد أسامة علاونة/ تمديد.



12. مثقال محمد حمدان/ تمديد.



13. محمد رائد هوارين/ تمديد.



14. عمر يوسف هرينات/ تمديد.



15. أسامة محمد سوالمة/ تمديد.



16. بلال محمود سويطي/ تمديد.



17. علاء علي شولي/تمديد.



18. علي عفيف سوالمة/ تمديد.



19. أحمد نصري رشيد/ تمديد.



20. محمد أحمد علقم/ تمديد.



21. نديم ابراهيم/ تمديد.



22. محمد فارس/ تمديد.



23. علي عبد الرحمن/ تمديد.



24. ماهر مكرم برقان/ تمديد.



25. محمد محمود أبو طير/ أمر جديد.



26. صهيب يوسف سعيد/ تمديد.



27. علاء سميح الأعرج/ تمديد.



28. محمد فوزي خنافسة / أمر جديد.



29. زيد عبد الناصر دعيسات/ تمديد.



30. حسان زياد عواد/ تمديد.



31. زهران زهران ابراهيم زهران/ تمديد.



32. محمد نايف عبد الرحمن/ تمديد.



33. مصعب مصطفى/ تمديد.



34. أكرم علي عثمان سلمة/ تمديد.



35. اسماعيل أحمد حوامدة/ تمديد.



36. حسن تيسير الحروب/ تمديد.



37. حسن محمد الزغاري/ تمديد.



38. عمر محمد خضر/ تمديد.



39. حاتم طاهر شاهين/ تمديد.



40. محمد خنافسة/أمر/ جديد.



41. أحمد سليمان قطامش/ تمديد.



42. رامز يوسف ملحم/ أمر جديد.



43. يزن يوسف بلعاوي/ أمر جديد.



44. مصطفى عطية جبرين الحسنات/ أمر جديد.



45. عمر خضر شخشير/ أمر جديد.



46. محمد فخري أطرش/ أمر جديد.



47. سليمان سالم قاسم عبد الرحمن / تمديد.



48. قاسم موسى محمد حلايقة/ تمديد.



49. ساجي محمد عبد اللطيف/ تمديد.



50. بشرى جمال الطويل/ تمديد.