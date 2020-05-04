الاحتلال يُصدر أوامر اعتقال إداري بحق (62) أسيراً خلال نيسان الماضي
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أصدرت (62) أمر اعتقال إداري (جديد وتجديد) بحق عدد من الأسرى، وذلك خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي.
وبينت الهيئة أن الأسرى هم كل من:
1. محمد جاد الله صليبي/ أمر جديد.
2. موسى محمد موسى عبد ربه/ أمر جديد.
3. صهيب علي شكري جنيدي/ أمر جديد.
4. رأفت نمر عبد الله المسالمة/ أمر جديد.
5. محمد أحمد محمد الزغير/ أمر جديد.
6. أحمد محمود يعقوب/ تمديد.
7. محمد جبر/ أمر جديد.
8. سامة سلامة حروب/ أمر جديد.
9. عبد الهادي محمد إلياس عيشة/ تمديد.
10. جمال عامررواجبة/ تمديد.
11. محمد أسامة علاونة/ تمديد.
12. مثقال محمد حمدان/ تمديد.
13. محمد رائد هوارين/ تمديد.
14. عمر يوسف هرينات/ تمديد.
15. أسامة محمد سوالمة/ تمديد.
16. بلال محمود سويطي/ تمديد.
17. علاء علي شولي/تمديد.
18. علي عفيف سوالمة/ تمديد.
19. أحمد نصري رشيد/ تمديد.
20. محمد أحمد علقم/ تمديد.
21. نديم ابراهيم/ تمديد.
22. محمد فارس/ تمديد.
23. علي عبد الرحمن/ تمديد.
24. ماهر مكرم برقان/ تمديد.
25. محمد محمود أبو طير/ أمر جديد.
26. صهيب يوسف سعيد/ تمديد.
27. علاء سميح الأعرج/ تمديد.
28. محمد فوزي خنافسة / أمر جديد.
29. زيد عبد الناصر دعيسات/ تمديد.
30. حسان زياد عواد/ تمديد.
31. زهران زهران ابراهيم زهران/ تمديد.
32. محمد نايف عبد الرحمن/ تمديد.
33. مصعب مصطفى/ تمديد.
34. أكرم علي عثمان سلمة/ تمديد.
35. اسماعيل أحمد حوامدة/ تمديد.
36. حسن تيسير الحروب/ تمديد.
37. حسن محمد الزغاري/ تمديد.
38. عمر محمد خضر/ تمديد.
39. حاتم طاهر شاهين/ تمديد.
40. محمد خنافسة/أمر/ جديد.
41. أحمد سليمان قطامش/ تمديد.
42. رامز يوسف ملحم/ أمر جديد.
43. يزن يوسف بلعاوي/ أمر جديد.
44. مصطفى عطية جبرين الحسنات/ أمر جديد.
45. عمر خضر شخشير/ أمر جديد.
46. محمد فخري أطرش/ أمر جديد.
47. سليمان سالم قاسم عبد الرحمن / تمديد.
48. قاسم موسى محمد حلايقة/ تمديد.
49. ساجي محمد عبد اللطيف/ تمديد.
50. بشرى جمال الطويل/ تمديد.
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أصدرت (62) أمر اعتقال إداري (جديد وتجديد) بحق عدد من الأسرى، وذلك خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي.
وبينت الهيئة أن الأسرى هم كل من:
1. محمد جاد الله صليبي/ أمر جديد.
2. موسى محمد موسى عبد ربه/ أمر جديد.
3. صهيب علي شكري جنيدي/ أمر جديد.
4. رأفت نمر عبد الله المسالمة/ أمر جديد.
5. محمد أحمد محمد الزغير/ أمر جديد.
6. أحمد محمود يعقوب/ تمديد.
7. محمد جبر/ أمر جديد.
8. سامة سلامة حروب/ أمر جديد.
9. عبد الهادي محمد إلياس عيشة/ تمديد.
10. جمال عامررواجبة/ تمديد.
11. محمد أسامة علاونة/ تمديد.
12. مثقال محمد حمدان/ تمديد.
13. محمد رائد هوارين/ تمديد.
14. عمر يوسف هرينات/ تمديد.
15. أسامة محمد سوالمة/ تمديد.
16. بلال محمود سويطي/ تمديد.
17. علاء علي شولي/تمديد.
18. علي عفيف سوالمة/ تمديد.
19. أحمد نصري رشيد/ تمديد.
20. محمد أحمد علقم/ تمديد.
21. نديم ابراهيم/ تمديد.
22. محمد فارس/ تمديد.
23. علي عبد الرحمن/ تمديد.
24. ماهر مكرم برقان/ تمديد.
25. محمد محمود أبو طير/ أمر جديد.
26. صهيب يوسف سعيد/ تمديد.
27. علاء سميح الأعرج/ تمديد.
28. محمد فوزي خنافسة / أمر جديد.
29. زيد عبد الناصر دعيسات/ تمديد.
30. حسان زياد عواد/ تمديد.
31. زهران زهران ابراهيم زهران/ تمديد.
32. محمد نايف عبد الرحمن/ تمديد.
33. مصعب مصطفى/ تمديد.
34. أكرم علي عثمان سلمة/ تمديد.
35. اسماعيل أحمد حوامدة/ تمديد.
36. حسن تيسير الحروب/ تمديد.
37. حسن محمد الزغاري/ تمديد.
38. عمر محمد خضر/ تمديد.
39. حاتم طاهر شاهين/ تمديد.
40. محمد خنافسة/أمر/ جديد.
41. أحمد سليمان قطامش/ تمديد.
42. رامز يوسف ملحم/ أمر جديد.
43. يزن يوسف بلعاوي/ أمر جديد.
44. مصطفى عطية جبرين الحسنات/ أمر جديد.
45. عمر خضر شخشير/ أمر جديد.
46. محمد فخري أطرش/ أمر جديد.
47. سليمان سالم قاسم عبد الرحمن / تمديد.
48. قاسم موسى محمد حلايقة/ تمديد.
49. ساجي محمد عبد اللطيف/ تمديد.
50. بشرى جمال الطويل/ تمديد.
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