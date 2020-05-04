الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بـ (كورونا) إلى 16,237 والوفيات 234

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، بارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل، ليصل إلى 16,237 إصابة، وفقاً لما جاء على موقع (واللا) الإسرائيلي.



وأشارت الوزارة إلى أن من بين المصابين، هناك 93 حالة وصفت بالخطيرة، لافتة في الوقت ذاته إلى أن عدد الوفيات بالفيروس وصل إلى 234 حالة.