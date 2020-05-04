إغلاق 21 محلاً تجارياً لمخالفتها قانون الطوارئ في ضواحي القدس

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت الشرطة والأجهزة الأمنية اليوم، 21 محلاً تجارياً، وذلك لمخالفتها إجراءات قانون الطوارئ، والقبض على شخص لمقاومة عمل الشرطة في ضواحي القدس المحتلة.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات من شرطة ضواحي القدس، ومن الأجهزة الأمنية، قامت اليوم، بعمل جولات تفقدية ميدانية في شوارع وأسواق بلدات وقرى ضواحي القدس، وذلك استمراراً للجهود الكبيرة، التي تقوم بها الشرطة، وكافة الأجهزة الأمنية في متابعة الإجراءات التي تم فرضها بناء على تعليمات رئيس الوزراء، والتأكد من تطبيقها لدى الجميع، ومن خلال هذه الجولات، تم إغلاق 21 محلاً تجارياً وصالوناً للحلاقة، ومحلاً للاتصالات الخلوية؛ لعدم التزامهم بالفترة الزمنية، التي حددت للمحلات التجارية خلال فترة الطوارئ.



وفي سياق آخر، وخلال عمل قوة مشتركة من الشرطة والأجهزة في بلدات شمال غرب القدس، اعترض شخص عملهم مخالفاً لحالة الطوارئ، وحاول إعاقة عملهم، مما استدعى القبض عليه.



وأكدت بأن الشرطة، أحالت المخالفين للجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولاً.