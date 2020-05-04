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البرلمان المصري يوافق على قرار السيسي بفرض حالة الطوارئ

البرلمان المصري يوافق على قرار السيسي بفرض حالة الطوارئ
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وافق مجلس النواب المصري، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في جميع أنحاء البلاد.

ونص قرار الرئيس المصري، على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء 28 نيسان/ أبريل 2020، نظراً للظروف الأمنية والصحية التي تمر بها البلاد، وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ووفقاً للقرار، تتولى القوات المسلحة، وهيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وتفيد المادة الرابعة من القرار، بأن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية.

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