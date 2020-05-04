وزيرة الصحة: تسجيل إصابتين بفيروس (كورونا) ويوجد تنمر ضد المتعافين

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أنه تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في فلسطين.



وأوضحت الوزيرة الكيلة، خلال الايجاز الصحفي، أن الإصابتين، كانت لشخصين أحدهما من السموع في الخليل، والآخر في القدس.



وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة في فلسطين وصل إلى 369 حالة، مبينة أن العمال ومخالطيهم يشكلون 75% من مجمل الإصابات.



وذكرت الكيلة، أنه ارتفعت حالات التعافي إلى 25 حالة تعاف، كما أن 40 ألف حالة أنهوا الحجر الصحي، موضحة أن وزارتها أوصت بتمديد حالة الطوارئ ومواصلة إغلاق المدارس والجامعات، حتى يتم الاستمرار في محاولات السيطرة على الوباء، رغم التحسن الذي طرأ وقلة الإصابات عن السابق.



ولفتت وزيرة الصحة، إلى أنه وصلتهم شكاو عديدة من حالات تنمر مجتمعي ضد المصابين المتعافين، موضحة أنه فليس عيبًا الإصابة بفيروس (كورونا) وهو مثل الانفلونزا، ويجب احترام المصابين والمتعافين، وهؤلاء تعافوا تماما ولا خوف من نقل العدوى، وفق تعبيرها.



وأكدت أن قضية العمال أصبحت منتظمة أكثر من السابق، ويوجد تنسيق أكبر لدخولهم، كما أن وزير العمل اجتمع من أجل الاستمرار في انتظام دخول العمال إلى إسرائيل.



وفي سياق المساعدات التي تصل وزارتها من الخارج، قالت الوزيرة الكيلة: إنه سيتم غدًا وصول المساعدات التركية إلى رام الله، بعد أن وصلت مطار اللد، كما أنه بالأمس وصلت المساعدات السعودية إلى الأردن، وستدخل فلسطين في وقت لاحق.