الرئيس عباس: سنكون في حل من الاتفاقات مع إسرائيل وأمريكا حال تم ضم الضفة

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن لا بد من إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين، في ظل جائحة (كورونا)، مُحملًا إسرائيل مسؤولية تدهور حالتهم.وقال الرئيس عباس، خلال مشاركته في قمة "دول عدم الانحياز": إنه لا بد مواجهة استغلال إسرائيل لهذه الجائحة، والتي بدأت من خلال ضم الأراضي في الضفة الغربية، وقتل خيار (حل الدولتين).وأضاف: "اذا اقدمت إسرائيل على خطوة ضم الأراضي الفلسطينية بالضفة، فإن السلطة ستكون في حل من الاتفاقيات والتفاهمات معها ومع الولايات المتحدة"، مشددًا بالقول: "فبمجرد أن تعلن الحكومة الإسرائيلية أنها ستضم جزء أو أجزاء من الأراضي المحتلة نعتبر أنفسنا في حل من كل الاتفاقيات بيننا وبينها وكذلك مع حكومة الولايات المتحدة".".وأبدى استعداد دولة فلسطين لتنسيق كافة الجهود مع دول عدم الانحياز، مؤكدا على أن هذه القمة فرصة مهمة لتبادل الاراء وتنسيق المواقف لمواجهة (كورونا).وأضاف أبو مازن: "دولة فلسطين قامت في وقت مبكر بإعلانِ حالة الطوارئ واتخاذ إجراءات حاسمة للوقاية أدت إلى انخفاض كبير في معدلات الإصابةِ بفيروس (كورونا) رغم شح الامكانيات"، مضيفًا: "نؤكد أهمية إنشاء مجموعة عمل لرصد احتياجات الدول الطبية والغذائية وجاهزون للتعاون مع دول حركة عدم الإنحياز لمحاربة (كورونا)".وختم الرئيس عباس، بتأكيده على أهمية دور حركة عدم الانحياز، وقال: "نثمن مواقف الدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز الداعمة للقضية الفلسطينية".