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شؤون فلسطينية

جرافات الاحتلال تهدم منشآت زراعية في الأغوار الشمالية

جرافات الاحتلال تهدم منشآت زراعية في الأغوار الشمالية
رام الله - دنيا الوطن
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، غرفة زراعية وبئر مياه شرق بلدة تياسير وساحة وبركة مياه في الجفتلك بالأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اقتحمت منطقة العقبة شرق بلدة تياسير، وهدمت غرفة زراعية تعود ملكيتها للمواطن مراد جابر، بعد أن رفضت محكمه الاحتلال، أمس الاحد، طلب محامي جابر الالتماس بوقف الهدم.

وفي منطقة الجفتلك، داهمت قوات الاحتلال خربة علان، وهدمت ساحة وبركه مياه.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، صادرت عشرات الألواح والأعمدة ومواد البركسات، تعود ملكيتها للمواطن أنور أبو جودة.

وحسب قرارات الاحتلال الجديدة، فإنه لا يعطي أي مهلة للمواطنين المخطرين بهدم منشآتهم من أجل التوجه إلى المحاكم لوقف عملية الهدم، التي تنفذ حسب القرار بعد 96 ساعة فقط.

ويتهدد الأغوار بأكملها مشروع الضم الذي يستعد الاحتلال لتنفيذه بمصادرة عشرات آلاف الدونمات الزراعية من الأغوار، وضم مستوطنات الضفة إلى سيادة الكيان بشكل رسمي.

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