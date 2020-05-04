"الديمقراطية" تدين اعتبار (حزب الله) إرهابياً وتدعو للتمييز بين المقاومة والإرهابية

صورة تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قرار الحكومة الألمانية، اعتبار (حزب الله) منظمة إرهابية.



وقالت الجبهة في تصريح وصل "دنيا الوطن" ان هذا القرار يتجاهل أن (حزب الله)، ومعه أطراف المقاومة الوطنية في لبنان تحمل مسؤوليات وطنية في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان، مستنداً إلى القرار الأممي رقم 425، وأنه تحمل مسؤوليات وطنية إلى جانب الجيش اللبناني، في تحرير المناطق الشرقية في لبنان من المجموعات الإرهابية، التي كادت ان تحول هذه الأماكن إلى موقع تنطلق منها الأعمال الإرهابية التخريبية في المنطقة، وفي أوروبا.



ودعت الجبهة الحكومة الألمانية إلى التمييز بين المقاومات المشروعة للشعوب، في مقدمها شعب فلسطين ولبنان، وسوريا، وحقها في النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي، الذي تدينه قرارات الشرعية الدولية، وتعتبره انتهاكاً للشرعية والقوانين الدولية، وبين المنظمات الإرهابية الظلامية التي تشكل خطراً على المجتمع الدولي.