أول رد قطري على أنباء "انقلاب" حمد بن جاسم

الجيش القطري

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رام الله - دنيا الوطن

ردت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الإثنين، على الأنباء التي تحدثت عن وجود حالة انقلاب في قطر.



ووفق ما نقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية عن وزارة الخارجية القطرية، فقد قالت: إن "الأنباء التي ظهرت في وسائل الإعلام حول الانقلاب في قطر هي مجرد حشو إعلامي".



ونقلت الوكالة عن مصادرها التي قالت: "إن ما نُشر في هذا الصدد مجرد أخبار كاذبة".



وفجر اليوم، تداول نشطاء مواقع تواصل اجتماعي في الخليج العربي، أنباء عن سماع دوي انفجارات في قطر، وتحديدا في منطقة الوكرة، فيما تداول آخرون فيديوهات لسماع صوت إطلاق كثيف للرصاص داخل الدوحة، بالإضافة إلى تحرك مدرعات نحو القصر الحاكم، حيث أفاد بعض النشطاء باحتمالية وجود انقلاب، يقوده رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق حمد بن جاسم.