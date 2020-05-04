مصرع مواطنة بحادث دهس في جنين

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رام الله - دنيا الوطن

لقيت مواطنة (49 عاماً) مصرعها، اليوم، جراء حادث دهس وقع في مدينة جنين.



وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن المواطنة، وهي من سكان بلدة المغير جنوب شرق جنين، وصلت لمشفى الرازي مصابة بجراح خطرة، جراء تعرضها لحادث سير دهس وقع على شارع جنين- نابلس في المدينة.



وأضاف ارزيقات، بأن خبراء حوادث السير، تحركو لمكان الحادث، وبالكشف عليه تبين أنه وأثناء عبور المواطنة المذكورة للطريق، قامت مركبة بدهسها، مما تسبب بإصابتها إصابة وصفت بالخطيرة، أدخلت على إثرها إلى غرفة العناية المكثفة في مشفى الرازي، وبعد لحظات أعلن الأطباء عن وفاتها.



وأكد ارزيقات، بأنه تم التحفظ على السائق، كما باشرت الشرطة التحقيق؛ للوقوف على ملابسات الحادث.