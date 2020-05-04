السعودية: إغلاق مراكز تسوق ومحلات تجارية بسبب دخول أطفال وعدم التزامها بالإجراءات الصحية

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت السلطات السعودية، مركزيّ تسوق، بالإضافة إلى غرامة ثمانية محلات تجارية بالمدينة، بسبب دخول أطفال تحت سن 15 عاماً، وعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الصحية للوقاية من فيروس (كورونا).



ووفق صحيفة (سبق)، فقد قال سميحان الشعراوي، رئيس بلدية مدينة القريات بشمال السعودية: إنه "تم إغلاق مركزي تسوق بسبب دخول الأطفال تحت سن (15 عاماً)، وتم تحرير محضر بالمخالفات والإحالة لجهات الاختصاص، كما تم تغريم 8 محال أخرى لعدم تطبيقها الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بمواجهة ومنع تفشي وانتشار الجائحة".



وطالب الشمري المواطنين السعوديين والمقيمين بالتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات نظامية أو التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في مختلف المنشآت التجارية بمدينة القريات وفي المراكز والقرى التابعة لخدماتها.



كما شدد على تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وأنه لن يكون هناك أدنى تهاون مع كل من يحاول المساس بسلامة المواطنين والمقيمين.