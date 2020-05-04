حنا: نوجه صرخة قوية لإنهاء الانقسام وسط التحديات المصيرية التي تعصف بنا

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم، بأن شعبنا الفلسطيني، يقف أمام تحديات مصيرية فالقدس مستهدفة ومستباحة، اليوم ، أكثر من أي وقت مضى، وسرقة الأراضي وبناء المستوطنات والتلويح بضم أراض من الضفة الغربية، كلها إشارات سلبية تدل على أننا قادمون على انتكاسة جديدة، تضاف إلى الانتكاسات السابقة التي مررنا بها.







وأكد أمام أحوالنا الفلسطينية، وما نتعرض له من مؤامرات ومشاريع مشبوهة، فإننا نوجه صرخة قوية لكافة الأطراف الفلسطينية المعنية بضرورة العمل على إنهاء الانقسام وسط هذه التحديات المصيرية التي نمر بها.

رام الله - دنيا الوطنوتابع، لقد أصبح من العار، أن تبقى حالة الانقسام الفلسطيني الداخلي مع كل ما يحاك ضدنا كفلسطينيين ما قبل (كورونا) وأثنائها، وبعدها وكلها محاولات هادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية وسرقة مدينة القدس بشكل كلي.