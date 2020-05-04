مدير تعليم الشمال يتفقد سير توزيع بطاقات الجلوس لطلبة الثانوية العامة





















رام الله - دنيا الوطنتفقد مدير التربية والتعلم، نبيل العرابيد، سير توزيع بطاقات الجلوس، لطلبة الثانوية العامة في المدارس، بحضور مدير الدائرة الإدارية، جواد صالحة.وأكد العرابيد، أن المديرية، وفّرت كل الإمكانيات التي تسهل عملية التوزيع، وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم، الأمر الذي يسهل عملية التوزيع السريع، بما يضمن إجراءات السلامة، التي أقرتها لجنة الطوارئ الحكومية؛ لمواجهة انتشار فيروس (كورونا).وتوجه العرابيد بالشكر لكل من ساهم في إنجاح عملية التوزيع.