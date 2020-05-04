القبض على تاجر مخدرات في رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

ألقت الشرطة اليوم، القبض على أحد تجار المخدرات، وبحوزته كمية يشتبه أنها من أخطر مواد المخدرات المؤدية للادمان، وهي الهيروين والكريستال في مدينة رام الله.



وذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أنه وبعد توافر معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص ببيع المخدرات في محافظة رام الله والبيرة، على الفور، تم نصب كمين محكم للشخص من قبل شرطة مكافحة المخدرات، وتم ضبطه متلبساً اثناء عملية البيع.



وبعد استصدار أمر تفتيش لمنزله من قبل النيابة العامة، تم ضبط 8 وجبات من مادة يشتبه أنها الهيروين المخدرة، بلغ وزنها 14 جراماً، و7 وجبات من مادة يشتبه أنها الكريستال المخدرة، بلغ وزنها 7.4 غرام، ميزان حساس، دفتر مسجل عليه عمليات البيع، مبلغ 640 شيكلاً يشتبه أنه عائد من بيع المخدرات.



وأوضحت، أنه تم توقيف الشخص، وتم التحرز على المضبوطات لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولاً.