إنهيار حفر امتصاصية في الحي الأوروبي بالفخاري شرقي خانيونس





ويلفت إلى أن الحي أنشئ دون أي بنية تحتية أو مرافق، ما يجعل الأطفال داخل الحي أكثر عرضة للتأثر بآثار الصرف الحي في أثناء لعبهم في الشوارع، أو ذهابهم للمدارس وإيابهم، التي تضم أكثر من 5 آلاف طالب.



وأشارر العمور إلى أن آبار الصرف الصحي، باتت ككتل خرسانية، متشبعة، لا يمكن أن تستوعب أي جديد، منبهًا إلى أن بلديته، تواصلت مع جميع الجهات، لوضعها أمام مسؤولياتها، بما يخص هذه المشكلة، كمصلحة مياه بلديات الساحل.



وأعرب العمور عن أمله في وضع حلول جذرية وقريبة لما يعاني منه سكان "الحي الأوروبي"، موضحا أن الخط الناقل عمليًا للصرف الصحي للمدينة، كله يمر من حي الفخاري، وتوجد مضخة الصرف في جزء من الحي، ولا تبعد الخطوط الناقلة سوى أمتار، ما يسهل أي حلول.









رام الله - دنيا الوطنانهارت صباح اليوم، حفر امتصاصية كبيرة في أحد شوارع الحي الأوروبي ببلدة الفخاري شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة.واشتكي سكان الحي الملاصق لمستشفى غزة الأوروبي، من مكرهة الصرف الصحي الناتجة عن الطفح المتكرر للآبار الامتصاصية في الشوارع، والأزقة، وبين البيوت.وأكد رئيس بلدية الفخاري، الدكتور سليمان العمور، حاجة الحي الماسة لإنشاء منظومة صرف صحي، الذي يعيش على وقع كارثة بيئية حقيقية، نتيجة الطفح المستمر للصرف الصحي من الآبار الامتصاصية.