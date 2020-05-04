صرف رواتب الموظفين العموميين غدًا الثلاثاء

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة المالية، أن رواتب الموظفين العموميين، عن شهر نيسان/ أبريل، سيتم صرفها غدًا الثلاثاء.وأكدت الوزارة أن مجلس الوزراء وبالرغم من الظروف الراهنة، قرر عدم خصم أي مبالغ من رواتب الموظفين لهذا الشهر؛ نظرًا لحلول شهر رمضان، وقرب حلول عيد الفطر المبارك.وأشارت الوزارة إلى أن أي تعديلات بخصوص الرواتب سيتم الإعلان عنها في حينه.