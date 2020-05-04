(الأوقاف) تُحذّر من قرار مصادقة حكومة الاحتلال على مصادرة أراضي الحرم الإبراهيمي

الحرم الابراهيمي

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رام الله - دنيا الوطن

حذرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، من خطورة قرار المصادقة النهائية الصادرة من قبل حكومة الاحتلال على مشروع استيطاني في الخليل، يتضمن مصادرة أراضٍ لإقامة طريق يمكن المستوطنين والمتطرفين اليهود من اقتحام الحرم الإبراهيمي.



وأكد وكيل وزارة الأوقاف حسام أبو الرب، أن هذا التصعيد من قبل قوات الاحتلال، تجاه الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة والتعدي على صلاحيات الأوقاف، مستمر بوتيرة كبيرة وسريعة، وإن السياسة الإسرائيلية في الحرم الإبراهيمي استفزازية، وذات أطماع ونوايا خبيثة، تحاول إسرائيل من خلالها الاستيلاء الكامل على الحرم خطوة خطوة، بعد أن استولت على غالبيته، وتحكمت به.



وطالب أبو الرب المجتمع الدولي بشكل عام، والمؤسسات ذات العلاقة بالشأن الثقافي والتراثي والديني، وعلى رأسها (يونسكو) بشكل خاص بوضع قراراتها موضع التنفيذ؛ لخطورة ما يحدث في القدس والمسجدين الأقصى والإبراهيمي.