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الصحة العالمية تكشف خريطة (كورونا) في مصر

الصحة العالمية تكشف خريطة (كورونا) في مصر
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وثيقة لمكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، بأماكن توزيع حالات الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد 19) في المحافظات المصرية حتى مطلع أيار/ مايو الجاري.

ووفق ما نقل موقع (مصراوي) فقد احتلت القاهرة صدارة المحافظات المصرية في الإصابات بفيروس (كورونا)، تلتها محافظة الجيزة، ثم الإسكندرية، القليوبية، المنوفية، دمياط، الأقصر، بني سويف، الغربية، أسوان، قنا، الدقهلية، البحيرة، بورسعيد، الفيوم، البحر الأحمر، الشرقية، كفر الشيخ، أسيوط، المنيا، سوهاج، جنوب سيناء، مطروح، الوادي الجديد، الإسماعيلية، السويس.

ووفق الموقع، فقد جاءت محافظة مطروح في الترتيب الأخير للمحافظات، التي سجلت إصابات بفيروس (كورونا) حسب الوثيقة التي لم تتضمن اكتشاف حالة واحدة مصابة في محافظة شمال سيناء، وهي الإصابة التي أعلن عنها الخميس الماضي.

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