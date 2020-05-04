إعلان من جامعة الأزهر بشأن التسجيل للفصل الدراسي الثاني
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إدارة جامعة الأزهر بغزة عن فتح أبواب الجامعة استثناءً وبشكل جزئي، للتسجيل للفصل الدراسي الثاني 2019/2020.
وقالت الجامعة، في تصريح مقتضب وصل "دنيا الوطن": إنه سيتم فتح أبوابا الجامعة غدًا الثلاثاء، للتسجيل للفصل الثاني، وكذلك المعاملات الطلابية، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً.
أعلنت إدارة جامعة الأزهر بغزة عن فتح أبواب الجامعة استثناءً وبشكل جزئي، للتسجيل للفصل الدراسي الثاني 2019/2020.
وقالت الجامعة، في تصريح مقتضب وصل "دنيا الوطن": إنه سيتم فتح أبوابا الجامعة غدًا الثلاثاء، للتسجيل للفصل الثاني، وكذلك المعاملات الطلابية، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً.
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