إعلان من جامعة الأزهر بشأن التسجيل للفصل الدراسي الثاني

جامعة الأزهر بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت إدارة جامعة الأزهر بغزة عن فتح أبواب الجامعة استثناءً وبشكل جزئي، للتسجيل للفصل الدراسي الثاني 2019/2020.



وقالت الجامعة، في تصريح مقتضب وصل "دنيا الوطن": إنه سيتم فتح أبوابا الجامعة غدًا الثلاثاء، للتسجيل للفصل الثاني، وكذلك المعاملات الطلابية، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً.