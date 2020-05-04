حنا: يبدو أننا بطريقنا للانتقال من مواجهة (كورونا) لمرحلة التعايش مع الوباء

المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس

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رام الله - دنيا الوطن

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم: يبدو أننا في طريقنا من الانتقال من مرحلة مواجهة وباء (كورونا) إلى مرحلة التعايش مع هذا الوباء، ولذلك وجب على أبنائنا أن يكونوا حريصين، وأن ينتبهوا للإجراءات الوقائية والصحية الضرورية.



وأضاف حنا في تصريح وصل "دنيا الوطن": "لقد اصبح واضحاً بأن وباء (كورونا) لن يزول قريباً، ويبدو أن الجهات المختصة بدأت تتخذ قرارات هادفة للتعايش مع هذا الوباء من خلال فتح بعض المؤسسات التجارية والأشغال والمصالح منعاً لمزيد من الكوارث الاقتصادية والمعيشية".



وأكمل: نؤيد هذا الانفتاح، ويجب أن تعود الحياة الطبيعية تدريجياً ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار، أن الوباء ما زال موجوداً، ويمكن أن يتفشى في أي وقت، ولذلك فإن الإجراءات الاحترازية والوقائية هي أمر ضروري.



وختم: أن هذا الوباء موجود، وسيأتي اليوم، الذي سيكون فيه خلفنا ولكننا لا نريد أن يترك لنا آثاراً كارثية حياتية واجتماعية وإقتصادية، ولذلك وبالتزامن مع الانفتاح الاقتصادي الموعود، وجب أن يكون هنالك أيضاً الحرص على الصحة والنظافة والتعقيم، وغيرها من الوسائل الضرورية للحماية الجماعية من هذا الفيروس الخبيث.