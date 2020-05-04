إصابة وزير سوداني بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت الحكومة السودانية، بإصابة وزير الدولة في وزارة النقل والبنى التحتية، هاشم أبنعوف، بفيروس (كورونا).



وأوضحت الحكومة السودانية، في بيان لها نشرته الوكالة السودانية الرسمية، أن نتيجة فحوصات، أجريت للوزير أبنعوف، أظهرت إصابته بفيروس (كورونا).



وذكرت، أن الوزير أبنعوف، وضع نفسه في العزل الصحي منذ الأسبوع الماضي، بعد أن ثبتت مخالطته لأحد المصابين بالفيروس، مشيرة إلى أنه يواصل عمله عن بعد من داخل العزل، وحالته الصحية جيدة.