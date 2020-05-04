الاحتلال يهدم منشأة زراعية شرق طوباس
رام الله - دنيا الوطن
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منشأة زراعية في قرية تياسير شرق مدينة طوباس.
وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن الاحتلال هدم منشأة زراعية للمواطن مراد جابر، مساحتها 36 متراً مربعاً، مسقوفة بألواح (الزينكو)، بحجة عدم الترخيص، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منشأة زراعية في قرية تياسير شرق مدينة طوباس.
وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن الاحتلال هدم منشأة زراعية للمواطن مراد جابر، مساحتها 36 متراً مربعاً، مسقوفة بألواح (الزينكو)، بحجة عدم الترخيص، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.
التعليقات