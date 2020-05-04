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"الحفرة السحيقة".. تعرف كيف يتخلص تنظيم الدولة من ضحاياه في سوريا

"الحفرة السحيقة".. تعرف كيف يتخلص تنظيم الدولة من ضحاياه في سوريا
رام الله - دنيا الوطن
أكدت منظمة (هيومن رايتس ووتش)، اليوم الاثنين، أن تنظيم الدولة استخدم حفرة سحيقة عمقها 50 مترا في شمال شرق سوريا للتخلص من جثث الذين اختطفهم أو احتجزهم.

 وقالت المنظمة، وفق ما نقلت عنها شبكة (سكاي نيوز): إن باحثيها اطلعلوا على موقع الحفرة واستخدموا طائرة بدون طيار للوصول إلى أسفلها، مما أظهر الحاجة إلى أن تقوم السلطات بتأمين الموقع، واستخراج رفات الضحايا منه، للحفاظ على الأدلة من أجل الإجراءات الجنائية ضد القتلة.

وجاء في تحقيق (رايتس ووتش) مقابلات مع سكان في المنطقة، ومراجعة لمقاطع فيديو سجّلها تنظيم الدولة، وتحليل لصور ملتقطة بالأقمار الصناعية، وتوجيه طائرة بدون طيار إلى الحفرة التي يبلغ عمقها 50 مترا.

وأوضحت الباحثة سارة كيالي أن "حفرة الهوتة، التي كانت ذات يوم موقعا طبيعيا جميلا، أصبحت مكانا للرعب. فَضْح ما حدث هناك، وفي المقابر الجماعية الأخرى في سوريا، أمر أساسي لتحديد ما حدث لآلاف الأشخاص الذين أعدمهم تنظيم الدولة ومحاسبة قتلتهم".

وذكرت المنظمة الحقوقية، "أنه أيا كانت الجهة التي تسيطر على المنطقة، فهي ملزمة بالحفاظ على الموقع وتحديد هوية المفقودين والتحقيق في وفاتهم"، فيما يتذكر بعض السكان تهديد عناصر تنظيم الدولة لهم بإلقائهم في الحفرة عندما كان التنظيم يسيطر على منطقة الرقة، وقال بعضهم إنهم شاهدوا جثثا متناثرة على طول حافة الحفرة.

ووفق الوكالة، فقد أظهر استطلاع حفرة الهوتة بواسطة طائرة بدون طيار عن ست جثث تطفو على سطح المياه في الأسفل، وبناء على حالة التحلل، يبدو أن الجثث ألقيت هناك بعد وقت طويل من مغادرة التنظيم المنطقة، ولا تزال هوية هؤلاء الضحايا أو الجهة التي تقف وراء قتلهم مجهولة.

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