الاقتصاد تُحرر (44) محضر ضبط وإتلاف لبضائع منتهية وفاسدة بأسواق قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطننفذت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني، جولات تفتيشية ورقابية على مذابح الدواجن، ووحدات التجميد في محافظة غزة.وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، في تقرير الإيجاز اليومي لأنشطة وأعمال الوزارة، إن طواقم حماية المستهلك بالوزارة، كثفت من عملها منذ بداية شهر رمضان المبارك داخل الأسواق والمحال التجارية؛ حفاظاً على صحة المواطنين، وتعزيزاً للأمن الغذائي للمجتمع الفلسطيني.ونوهت إلى أن دائرة الموازين والمكاييل بالوزارة، نظمت جولة ليلية على محطات الوقود في محافظة غزة، للتأكد من سلامة عدادات المحطات، ومنعاً للتلاعب.وذكر التقرير، أن قسم الصناعات الغذائية التابع للإدارة العامة للصناعة بالوزارة، نفذ جولة ميدانية على مذابح الدواجن ووحدات التجميد بمحافظه غزة، وتم خلال الجولة التأكيد على الالتزام بشروط السلامة الصحية داخل المذابح، مشيراً إلى أنه تم إجراء الفحص الظاهري لقطع الدجاج المبرد والمجمدة ومتابعة تراخيص وحدات التجميد السريع والتأكد من درجة الحرارة التخزينية لها مع الإلتزام بمدة الصلاحية للحوم الدواجن المجمدة، حسب المواصفات الفلسطينية.وأشار التقرير الى أن طواقم حماية المستهلك والمنتشرة في جميع محافظات قطاع غزة واصلت عملها وخلال جولات تفتيش صباحية ومسائية في مراقبة ومتابعة الأسواق والمولات والمحال التجارية والمطابخ خاصة خلال أيام شهر رمضان.وذكر أن الطواقم قامت خلال اليومين الماضيين بتنفيذ 182 جولة وزيارة تفتيشية على مئات المحال التجارية في جميع أسواق قطاع غزة، وحررت 44 محضر ضبط وإتلاف لعدد من التجار المتلاعبين بالأسعار وللبضائع منتهية الصلاحية والفاسدة.وجددت الطواقم خلال جولاتها التأكيد على أصحاب المولات والمراكز والمحال التجارية ضرورة الإلتزام بإجراءات الوقائية والسلامة من لبس الكمامات والكفات خلال عملية البيع وإستقبال الزبائن، مؤكدة أن سيتم تحرير مخالفات وإتخاذ الإجراء القانوني المناسب بحق المخالفين.وذكر التقرير أن مدير عام المكاتب الفرعية وحماية المستهلك بالوزارة عبد الفتاح أبو موسى شارك طواقم حماية المستهلك في خان يونس في الجولات الرقابية والتفتيشية الصباحية والمسائية على الأسواق والمحال التجارية بالمحافظة للإطمئنان على سير العمل الطواقم ومدة التزام أصحاب المحال التجارية بإجراءاتالوقاية والسلامة التي أقرتها الوزارة مؤخراً.وأشار الى أن مكتب حماية المستهلك بغزة حرر عشرات محاضر الضبط والإتلاف خلال اليومين الماضيين وضبط عدد من المخازن التي تحتوي على مواد غذائية وغير الغذائية المنتهية الصلاحية، وتم إتلافها في مكب اليرموك بالتعاون مع بلديةغزة.ولفت التقرير، الى أنه في إطار متابعتها لمحلات بيع الذهب والمجوهرات في قطاع غزة ومن خلال الجولات اليومية التي تقوم بها الطواقم التفتيشية التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش بمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة، تم تنظيم جولة مسائية على محلات الذهب بمحافظة غزة شملت زيارة 8 محلات لبيع الذهب والمجوهرات.