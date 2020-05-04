الاعلام تنسق الجهود لمشاركة فلسطين بموجة البث الفضائية العربية الموحدة (لنتحدى كورونا)





وهذا البرنامج من المقرر عرض حلقاته على نخبة من القنوات العربية وعلى رأسها القنوات الفضائية الفلسطينية، وسيتم ضمن هذه الحملة بث 21 حلقة من كافة الدول العربية، وحتى نهاية شهر رمضان الفضيل، وذلك ليصل محتوى هذا البرنامج إلى كافة المجتمعات العربية، كما تتضمن الحملة إنتاج عدد من الفيديوهات التوعوية بالاضافة الى تدشين منصة موحدة على مواقع التواصل الاجتماعي تنشر من خلاها الدول العربية رسائلها التوعوية والتثقيفية ويتولى فريق الشبكة إيصالها إلى الجمهور المستهدف، ورصد ردود الفعل وجمع الاستبيانات وتقديمها للدول العربية لتطوير سياساتها الاعلامية، جزء من هذه الحملة.



وتثمن وزارة الإعلام الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية- إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب/ قطاع الإعلام والاتصال والهيئة العربية للبث الفضائي واتحاد المنتجين العرب، كما تثمن الجهود التي يقوم بها الإعلام الفلسطيني، والتي أثبتت قدرتها العالية على المواكبة وإنتاج وبث المحتوى المتميز، معبرة عن استعدادها الكامل لمواكبة كافة الجهود المحلية والعربية والدولية.



وبهذه المناسبة، تتوجه الوزارة بالتقدير والتحية لكافة الطواقم الإعلامية العاملة في ظل هذه الأزمة في فلسطين، وكافة الدول العربية والعالم، لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من أيار من كل عام، والذي تدعو الوزارة لتسميته عام العمل الإعلامي في ظل الازمات الوبائية، آملة أن يتوج العام القادم عام نجاح التجربة الإعلامية الفلسطينية والعربية لمواجهة (كورونا) وعام إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وخاصة الأسرى من الصحفيين، والذين يبلغ عددهم 12 أسيراً من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

رام الله - دنيا الوطننسقت وزارة الإعلام في دولة فلسطين، جهودها ضمن الحملة التي أطلقتها الهيئة العربية للبث الفضائي، وبقرار من جامعة الدول العربية، إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، قطاع الإعلام والاتصال، وبالتعاون مع اتحاد المنتجين العرب؛ لاطلاق موجة البث العربية الموحدة بعنوان (لنتحدى كورونا) بمشاركة فاعلة من المؤسسة الإعلامية في دولة فلسطين.وجاءت الحملة، وفقاً للهيئة العربية للبث الفضائي، إيماناً من القائمين عليها، بأهمية العمل الإعلامي العربي المشترك في ظل الحالة الاستثنائية التي يعيشها العالم بالتصدي لانتشار (كورونا) ويشمل البث برنامجاً تلفزيونياً رمضانياً، تتضمن فقراته قصص نجاح بمواجهة (كورونا) ومقتطفات من دول العالم عن ابتكارات جديدة ومواقف إنسانية ونماذج عن أنشطة شبابية متميزة تبعث على التفاؤل وتسلط الضوء على المبادرات الإجتماعية وترفع المعنويات في مواجهة مخاطر انتشار (كورونا).