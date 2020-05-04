اليمن: الانتقالي الجنوبي يتمسك بـ"الحكم الذاتي"

ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، تمسكه بالحكم الذاتي للمحافظات الجنوبية، رغم ترحيبه قبل يومين، بدعوة التحالف العربي؛ لتنفيذ اتفاق الرياض.



ووفق (العربية.نت) فقد قال أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي: إنه "لا رجعة عن إعلان الإدارة الذاتية للجنوب".



وأوضح بن بريك، أن الأسباب التي دفعت الانتقالي الجنوبي إلى اتخاذ هذا القرار، هي الأوضاع الكارثية، التي حلّت بمدينة عدن على وجه الخصوص وبالجنوب بشكل عام، وتخلي الحكومة عن مهامها، مشدداً على أن "الإدارة الذاتية للجنوب وُجدت لتبقى".



يشار إلى أن الانتقالي الجنوبي، رحب في وقت سابق بدعوة التحالف العربي لضرورة تنفيذ اتفاق الرياض، والعودة بالأوضاع في عدن إلى ما قبل إعلان "الحكم الذاتي".