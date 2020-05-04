الزراعة تُواصل توزيع الأعلاف على مربي الدواجن جنوب ووسط قطاع غزة

واصلت وزارة الزراعة الفلسطينية، توزيع الدفعة الثانية من الأعلاف على مربي الدجاج اللاحم، وذلك ضمن منحة دعم القطاع الزراعي، والمقدمة من لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة في ظل أزمة (كورونا) بقيمة (مليون دولار).



واستكملت الوزارة صباح الاثنين، عملية التوزيع في محافظات رفح وخانيونس والوسطى، وسبق ذلك التوزيع في محافظتي غزة والشمال، حيث بلغ عدد المستفيدين في المرحلتين الأولى والثانية ما يزيد عن (ألف مربي دواجن) بمبلغ قيمته (400) ألف دولار.



وكان وكيل الوزارة د. إبراهيم القدرة قد أعلن الأسبوع الماضي عن صرف مساعدة أخرى لقطاع الانتاج النباتي في قادم الأيام القريبة، حيث سيتم صرف مبلغ (600) ألف دولار للقطاع النباتي (لمزارعي الخضروات) سواء في الدفيئات الزراعية أو الحقل المفتوح، من خلال شراء وتوزيع أسمدة زراعية على المزارعين.



وتركز وزارة الزراعة في الآونة الأخيرة على قطاع الدواجن، وذلك من خلال متابعته وتوفير سبل الدعم له ومراقبة الأعلاف وبيض الفقس المخصب، وإجراءات ترخيص مزارع الدواجن.



ويأتي ذلك لتعزيز صمود المزارعين، ومربين قطاع الدجاج اللاحم في ظل أزمة كورونا، وللمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي واستمرار العملية الانتاجية عن طريق دعم وتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي"،



بدورهم قدم مربو الدواجن شكرهم وعرفانهم لوزارة الزراعة وللجنة متابعة العمل الحكومي، على تقديمهم للمساعدات العاجلة والتي تساهم في حل جزء من مشاكل مربي الدواجن، وتلبي احتياجات ضرورية للمزارعين، وسيما الإنسانية منها، داعين جميع المؤسسات الدولية والمانحة للمزيد من الدعم بالقطاع الزراعي والمساهمة في حل مشاكلهم وتمويل مشاريع مشابهة تلبي حاجات المزارعين المتعددة.

















رام الله - دنيا الوطن