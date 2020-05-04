حمد: قرارات الوزير مجدلاني (تخبط) وتدل على عنصريته وكراهيته لأهالي قطاع غزة





وأضاف حمد في تصريح وصل "دنيا الوطن": "من الصادم أن الوزير قام بهذه الخطوات العدائية فقط لصالح عضو في تنظيمه (جبهة النضال الشعبي) وللتغطية على أخطائه وخروقاته، مغلباً الجانب السياسي على أي جوانب إنسانية وأخلاقية".





وأشار حمد إلى أن الوزير مجدلاني، وضع قطاع غزة ومئات الموظفين في كفة، ووضع عضو النضال الشعبي لؤي المدهون في كفة.





وأكمل: لقد سبق أن أرسلنا للوزير رسالة، أوضحنا له فيها كل المخالفات والخروقات التي ارتكبها لؤي المدهون، وسعيه إلى تخريب الاتفاق؛ لكنه تمسك بالأكاذيب التي سوقها له لؤي كونه من نفس التنظيم.





وختم: إن مثل هذه القرارات المتسرعة والمتخبطة إنما تزيد من حدة معاناة الفقراء والفئات الضعيفة، وترسخ من المواقف المعادية للوزير لأهالي ومواطني قطاع غزة، إن هذا يستدعي من كل القوى الحية والمؤسسات والجمعيات، الوقوف بقوة ضد سياسات مجدلاني، وتصرفاته وسياساته، التي تصب في إحكام الحصار على قطاع غزة.