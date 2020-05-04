حمد: قرارات الوزير مجدلاني (تخبط) وتدل على عنصريته وكراهيته لأهالي قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
صرح الدكتور غازي حمد، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، ان قرار الوزير أحمد مجدلاني، بتسريح موظفي وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، إنما يدل على مدى التخبط وعلى مدى العنصرية والكراهية، التي يتبناها الوزير ضد أهالي قطاع غزة، وليست هذه المرة الأولى، فلدى استلامه وزارة التنمية الاجتماعية قبل نحو عام، كانت أول خطوة قام بها ضد قطاع غزة، ودون أي مبرر، إغلاق البرنامج الوطني، وتسريح أكثر من مائة موظف، وتحريض الكثير من المؤسسات على وقف مشاريعها لقطاع غزة.
صرح الدكتور غازي حمد، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، ان قرار الوزير أحمد مجدلاني، بتسريح موظفي وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، إنما يدل على مدى التخبط وعلى مدى العنصرية والكراهية، التي يتبناها الوزير ضد أهالي قطاع غزة، وليست هذه المرة الأولى، فلدى استلامه وزارة التنمية الاجتماعية قبل نحو عام، كانت أول خطوة قام بها ضد قطاع غزة، ودون أي مبرر، إغلاق البرنامج الوطني، وتسريح أكثر من مائة موظف، وتحريض الكثير من المؤسسات على وقف مشاريعها لقطاع غزة.
وأضاف حمد في تصريح وصل "دنيا الوطن": "من الصادم أن الوزير قام بهذه الخطوات العدائية فقط لصالح عضو في تنظيمه (جبهة النضال الشعبي) وللتغطية على أخطائه وخروقاته، مغلباً الجانب السياسي على أي جوانب إنسانية وأخلاقية".
وأشار حمد إلى أن الوزير مجدلاني، وضع قطاع غزة ومئات الموظفين في كفة، ووضع عضو النضال الشعبي لؤي المدهون في كفة.
وأكمل: لقد سبق أن أرسلنا للوزير رسالة، أوضحنا له فيها كل المخالفات والخروقات التي ارتكبها لؤي المدهون، وسعيه إلى تخريب الاتفاق؛ لكنه تمسك بالأكاذيب التي سوقها له لؤي كونه من نفس التنظيم.
وختم: إن مثل هذه القرارات المتسرعة والمتخبطة إنما تزيد من حدة معاناة الفقراء والفئات الضعيفة، وترسخ من المواقف المعادية للوزير لأهالي ومواطني قطاع غزة، إن هذا يستدعي من كل القوى الحية والمؤسسات والجمعيات، الوقوف بقوة ضد سياسات مجدلاني، وتصرفاته وسياساته، التي تصب في إحكام الحصار على قطاع غزة.
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