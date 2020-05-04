مالية غزة تعلن عن صرف مساعدات جرحى وشهداء مسيرات العودة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الإثنين، عن صرف مساعدات جرحى وشهداء مسيرات العودة عن شهر 4/2020 وذلك يوم غدٍ الثلاثاء 5/5/2020 في كافة فروع بنك البريد.
وطالبت المواطنين بالإلتزام بالتعليمات والإجراءات الصادرة من بنك البريد بخصوص موعد وآلية الصرف.
أعلنت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الإثنين، عن صرف مساعدات جرحى وشهداء مسيرات العودة عن شهر 4/2020 وذلك يوم غدٍ الثلاثاء 5/5/2020 في كافة فروع بنك البريد.
وطالبت المواطنين بالإلتزام بالتعليمات والإجراءات الصادرة من بنك البريد بخصوص موعد وآلية الصرف.
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