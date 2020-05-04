مالية غزة تعلن عن صرف مساعدات جرحى وشهداء مسيرات العودة





















رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الإثنين، عن صرف مساعدات جرحى وشهداء مسيرات العودة عن شهر 4/2020 وذلك يوم غدٍ الثلاثاء 5/5/2020 في كافة فروع بنك البريد.وطالبت المواطنين بالإلتزام بالتعليمات والإجراءات الصادرة من بنك البريد بخصوص موعد وآلية الصرف.