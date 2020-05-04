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شؤون فلسطينية

مالية غزة تعلن عن صرف مساعدات جرحى وشهداء مسيرات العودة

مالية غزة تعلن عن صرف مساعدات جرحى وشهداء مسيرات العودة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الإثنين، عن صرف مساعدات جرحى وشهداء مسيرات العودة عن شهر 4/2020 وذلك يوم غدٍ الثلاثاء 5/5/2020 في كافة فروع بنك البريد.

وطالبت المواطنين بالإلتزام بالتعليمات والإجراءات الصادرة من بنك البريد بخصوص موعد وآلية الصرف. 








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