ما الذي سيقوله الرئيس عباس في قمة دول عدم الانحياز اليوم؟

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، كلمة أمام قمة عدم الانحياز، التي دعا لها رئيس جمهورية أذربيجان، رئيس الدورة الحالية للحركة، الهام علييف.



ويطلع الرئيس الفلسطيني، المشاركين في القمة، التي تعقد أعمالها عبر تقنية التواصل عن بعد، على تداعيات ومخاطر محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ضم أجزاء من الضفة، وضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام على أساس القانون والشرعية الدولية، بهدف إنهاء الاحتلال، وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل على حدود 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى، استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، وذلك وفق ما أكدته الوكالة الفلسطينية الرسمية.



ويستعرض أمام القمة، الجهود والإجراءات التي تقوم بها دولة فلسطين؛ لمواجهة جائحة (كورونا) وتداعياتها، والتي أثمرت عن نتائج إيجابية لصالح حماية أبناء شعبنا، وأشاد بها العالم ومؤسساته المختلفة.



وتعقد القمة تحت شعار "متحدون في مواجهة وباء (كورونا)، (كوفيد- 19)، تأكيدًا لالتزام الدول بمبادئ الأمم المتحدة والمبادئ التي تقوم عليها حركة عدم الانحياز في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، ومواجهة الأخطار التي تهدد دول العالم وشعوبها، والتي منها وباء (كورونا) وما يتسبب به من أضرار بشرية واقتصادية واجتماعية في دول العالم.