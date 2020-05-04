إصابة شاب برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب شاب، الليلة الماضية، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر، جنوب مدينة أريحا.



وأفاد شهود عيان، وفقاً للوكالة الفلسطينية الرسمية، بأن الشاب أصيب بالرصاص الحي في قدمه، بعدما أطلق جنود الاحتلال النار صوبه قرب مقبرة عقبة جبر في الجهة الجنوبية للمخيم، ونقل إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.