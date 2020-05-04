صندوق التشغيل و(UNDP) يشرعان بتنفيذ مشروع الإنعاش وتشغيل 300 عامل وخريج بغزة





ويستهدف المشروع الذي ينفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني (UNDP/PAPP) وبتمويل من حكومة النرويج تشغيل نحو 300 عامل وخريج من قطاع غزة، ممن يعانون من البطالة ضمن الفئة العمرية من 18-55 سنة، حيث سيعمل المستفيدون من المشروع لفترة مؤقتة تتراوح ما بين أربعة وعشرة شهور.





وسيتركز عمل المستفيدين في أنشطة متعلقة بالتطهير والتعقيم لمكافحة وباء فيروس (كورونا)، وذلك بالشراكة مع تسع بلديات في قطاع غزة مع التركيز على البلديات الصغرى، بالإضافة لفرقة عمل الزراعة.





وقال رئيس مجلس إدارة صندوق التشغيل، وزير العمل الدكتور نصري أبو جيش: إن تنفيذ المشروع، يأتي في سياق اهتمام وجهود "الصندوق" الدؤوبة لمساعدة الحكومة في مواجهة خطر تفشي فيروس (كورونا).





وأضاف أبو جيش: إن (الصندوق) ومنذ اللحظة الأولى لإعلان الرئيس محمود عباس حالة الطوارئ، وبدء الحكومة بتنفيذها قبل شهرين تقريباً، شرع في وضع الخطط والمشاريع الطارئة للمساعدة في تنفيذ إجراءات الحكومة في الضفة الغربية وقطاع غزة.





وقال أبو جيش: إن المشروع هو جزء من جهد كبير يبذله (الصندوق) لمساعدة الهيئات المحلية والوزارات والشرائح الأكثر تضرراً من الإجراءات الأخيرة.





من جانبه، أوضح الأستاذ مهدي حمدان، المدير التنفيذي للصندوق، أن المشروع سيسهم في تعزيز إجراءات مكافحة تفشي الجائحة القاتلة في قطاع غزة، من خلال تنفيذ عمليات واسعة لتعقيم وتطهير المرافق العامة والشوارع والأسواق، ضمن نفوذ البلديات المستهدفة، ورفع الوعي لدى أفراد المجتمع حول أهمية النظافة، واتباع سبل الوقاية السليمة من الوباء، فضلاً عن القيام ببعض حملات التفتيش والصحة والسلامة المهنية، التي تسهم في تحسين الوضع البيئي من خلال الزراعة والصيانة العامة.





وأشار حمدان إلى أن المشروع سيسهم، ايضاً، برفع مستوى التوعية لدى المزارعين بأساليب وقاية وحماية المنتجات الزراعية من الأمراض، متعهداً بالاستمرار في العمل من أجل تنفيذ المزيد من المشاريع الأخرى ذات العلاقة في كافة المحافظات، وبما يتلاءم مع خطط وتوجهات الحكومية.





بدوره، أكد نائب المدير التنفيذي للصندوق، المهندس محمد أبو زعيتر، أن المشروع، جاء في وقت مهم جداً، تعاني فيه بلديات قطاع غزة من عجز كبير في العمالة والإمكانات الأخرى.





وأضاف أبو زعيتر، أن المشروع سيسهم في تحسين أداء عمل البلديات عبر توفير العمال المتخصصين، والذين سيعملون بجهد متواصل من أجل تعزيز التوعية المجتمعية بمخاطر فيروس (كورونا)، إضافة إلى مساعدة بعض الفرق الزراعية.







رام الله - دنيا الوطنشرع الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، بتنفيذ مشروع الإنعاش الاقتصادي للعمل الكريم في قطاع غزة "التشغيل المؤقت".