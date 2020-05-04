الاحتلال يُعيد اعتقال الأسير المقدسي نهاد زغير أمام بوابة (سجن جلبوع)

يذكر، أن مخابرات الاحتلال، قد أصدرت بحق زغير، قرار عزل انفرادي دام لفترة طويلة.





رام الله - دنيا الوطنأعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، اعتقال الأسير المقدسي نهاد بدر زغير، لحظة تحرره من أمام بوابة (سجن جلبوع)، بعد أن أمضى في الأسر 35 شهراً.وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت زغير (42 عاماً)، أثناء عودته من السعودية، بعد أن أدى مناسك العمرة بتاريخ 5/6/2017، حيث تعرض لتحقيق مطول داخل زنازين المسكوبية، وأدانته محكمة الاحتلال بقيادة ما أسمته بـ "تنظيم شباب المسجد الأقصى" وفرضت عليه دفع غرامة مالية بقيمة عشرة آلاف شيكل (2700 دولار).ويعمل زغير مرشداً لحجاج القدس في مكة المكرمة، ويعتبر من الشخصيات الفلسطينية الفاعلة والمؤثرة في الشارع المقدسي، ويمتلك شبكة علاقات اجتماعية واسعة، وله دور في تربية وتثقيف الجيل الناشئ في القدس، مما أثار حفيظة أجهزة أمن الاحتلال.