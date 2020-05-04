(نتنياهو) غاضباً: فقط بإسرائيل لا يوجد كوابح وضوابط للمحكمة العليا





وبحسب القناة، أضاف نتنياهو، أن "إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم الغربي، التي بها المحكمة العليا، قادرة على اتخاذ قرارات بدون أن يتمكن أحد من كبحها".





وأشارت القناة إلى أن المحادثة التي كانت بشكل أساسي سياسية، انشغلت أيضًا بأمور تتعلق بانتشار فيروس (كورونا).





وللإجابة على أسئلة الوزراء، نتنياهو ضم إليها المدير العام لوزارة التعليم، حتى يجيب على أسئلة الوزراء وأعضاء (كنيست).





وعندما أصبح النقاش بمواضيع سياسية، طلب رئيس الحكومة من المدير العام، أن "يقوم بإغلاق أذنية".





وفي سياق متصل، أفادت مصادر إسرائيلية، أن حزب (أزرق- أبيض) متخوف من رد حزب (ليكود) على إلغاء المحكمة العليا بنودًا من الاتفاق الائتلافي.





ولم يجرِ النقاش الرسمي بين (أزرق- أبيض) و(ليكود) لبحث كيفية تصرفهم بهذه الحالة، لذلك قال مسؤولون في (أزرق- أبيض) إنهم سيستمرون بسرعة بتشريع القوانين المتعلقة بالاتفاق الائتلافي، حتى لو وجهت له غدًا انتقادات في المحكمة العليا، والتي ستقوم بمناقشة بنوده.





وقال مسؤولون في (ليكود): إن تدخل المحكمة في بنود تتعلق بتولي نتنياهو منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة، ولجنة تعيين القضاة، ستجر بالتأكيد إلى انتخابات رابعة.





وناقشت المحكمة العليا في جلسة استمرت سبع ساعات، وبتشكيلة من 11 قاضيًا، الدعاوى التي تطالب بعدم تكليف نتنياهو بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة، بسبب لوائح الاتهام ضده، كما تناقش المحكمة اليوم الاثنين الاتفاق الائتلافي الموقع بين (ليكود) و(أزرق- أبيض).

رام الله - دنيا الوطنذكرت قناة (كان) الإسرائيلية، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، هاجم المحكمة العليا في محادثة مغلقة مع مسؤولين في حزب (ليكود) قبل ساعات من بدء المحاكمة ضد توكيله بمهمة تشكيل الحكومة، لأن لديه لائحة اتهام جنائية، وقال: "فقط بإسرائيل لا يوجد كوابح وضوابط للمحكمة العليا".