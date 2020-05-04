(كورونا): الوفيات تتخطى 248 ألفاً وأكثر من 3.5 مليون مصاب حول العالم

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رام الله - دنيا الوطن

أظهرت آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس (كورونا) المستجد حول العالم، ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 3,566,993، توفي منهم، 248,311، فيما تماثل للشفاء 1,157,004.



في الولايات المتحدة، سجلت 1450 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع إجماليّ عدد الوفيّات إلى أكثر من 67,674 وفاة، بحسب جامعة جونز هوبكنز.



وفي هذه الأثناء، تجاوزت البرازيل، الليلة الماضية، عتبة 100 ألف إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا)، من بينها 7,025 وفاة.



وباتت البرازيل، التي يقطنها 210 ملايين نسمة، في المرتبة التاسعة عالميا من ناحية عدد الإصابات (101,147)، وفق آخر حصيلة نشرتها وزارة الصحة.



وتوقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنّ لقاح فيروس (كورونا) المستجدّ سيكون متاحاً بحلول نهاية عام 2020، وقال ترامب لشبكة (فوكس نيوز): "واثقون جداً من أننا سنحصل على لقاح بحلول نهاية العام".



وفي الصين، أعلنت السلطات اليوم الاثنين، عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، فيما تأكدت إصابة ثلاث حالات "وافدة" خلال الساعات الـ 24 الماضية.



ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة الوطنية للصحة القول: إنه بذلك يرتفع اجمالي عدد الإصابات في بر الصين الرئيسي الى 82880 شخصاً فيما يستقر اجمالي عدد الوفيات عند 4633 شخصاً.



واضافت اللجنة انها سجلت ثلاث حالات "وافدة" لمسافرين قادمين إلى الصين حالتان منها في مدينة (شنغاي) وأخرى في مقاطعة (شاندونغ) ليرتفع اجمالي حالات الإصابة الوافدة الى 1675 حالة في حين لم تسجل أي حالة إصابة "محلية" لاسيما في مقاطعة (هوبي) وعاصمتها مدينة (ووهان) بؤرة تفشي الفيروس.



وذكرت أن هناك 13 حالة إصابة جديدة بالفيروس من دون أعراض بينما غادر 53 شخصا المستشفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية بعد تماثلهم للشفاء ليصل إجمالي عدد المتعافين منذ ظهور الفيروس وانتشاره حتى الآن الى 77766 شخصاً.



واعلنت كوريا الجنوبية اليوم تسجيل ثمان حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقال مراكز مكافحة الأمراض والوقاية إن الحالات الجديدة جميعها وافدة، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 10801 حالة.



وأشار إلى أن حالات الوفاة الجديدة، رفعت إجمالي عدد الوفيات إلى 252 حالة.