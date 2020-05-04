دولي

(كورونا): الوفيات تتخطى 248 ألفاً وأكثر من 3.5 مليون مصاب حول العالم

(كورونا): الوفيات تتخطى 248 ألفاً وأكثر من 3.5 مليون مصاب حول العالم
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس (كورونا) المستجد حول العالم، ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 3,566,993، توفي منهم، 248,311، فيما تماثل للشفاء 1,157,004.

في الولايات المتحدة، سجلت 1450 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع إجماليّ عدد الوفيّات إلى أكثر من 67,674 وفاة، بحسب جامعة جونز هوبكنز.

وفي هذه الأثناء، تجاوزت البرازيل، الليلة الماضية، عتبة 100 ألف إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا)، من بينها 7,025 وفاة.

وباتت البرازيل، التي يقطنها 210 ملايين نسمة، في المرتبة التاسعة عالميا من ناحية عدد الإصابات (101,147)، وفق آخر حصيلة نشرتها وزارة الصحة.

وتوقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنّ لقاح فيروس (كورونا) المستجدّ سيكون متاحاً بحلول نهاية عام 2020، وقال ترامب لشبكة (فوكس نيوز): "واثقون جداً من أننا سنحصل على لقاح بحلول نهاية العام".

وفي الصين، أعلنت السلطات اليوم الاثنين، عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، فيما تأكدت إصابة ثلاث حالات "وافدة" خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة الوطنية للصحة القول: إنه بذلك يرتفع اجمالي عدد الإصابات في بر الصين الرئيسي الى 82880 شخصاً فيما يستقر اجمالي عدد الوفيات عند 4633 شخصاً.

واضافت اللجنة انها سجلت ثلاث حالات "وافدة" لمسافرين قادمين إلى الصين حالتان منها في مدينة (شنغاي) وأخرى  في مقاطعة (شاندونغ) ليرتفع اجمالي حالات الإصابة الوافدة الى 1675 حالة في حين لم تسجل أي حالة إصابة "محلية" لاسيما في مقاطعة (هوبي) وعاصمتها مدينة (ووهان) بؤرة تفشي الفيروس.

وذكرت أن هناك 13 حالة إصابة جديدة بالفيروس من دون أعراض بينما غادر 53 شخصا المستشفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية بعد تماثلهم للشفاء ليصل إجمالي عدد المتعافين منذ ظهور الفيروس وانتشاره حتى الآن الى 77766 شخصاً.

واعلنت كوريا الجنوبية اليوم تسجيل ثمان حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مراكز مكافحة الأمراض والوقاية إن الحالات الجديدة جميعها وافدة، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 10801 حالة.

وأشار إلى أن حالات الوفاة الجديدة، رفعت إجمالي عدد الوفيات إلى 252 حالة.

أخبار ذات صلة

(نتنياهو) غاضباً: فقط بإسرائيل لا يوجد كوابح وضوابط للمحكمة العليا

(نتنياهو) غاضباً: فقط بإسرائيل لا يوجد كوابح وضوابط للمحكمة العليا

خطة إسرائيلية لإعادة المرافق العامة إلى مجراها الطبيعي

خطة إسرائيلية لإعادة المرافق العامة إلى مجراها الطبيعي

الصحة الإسرائيلية تَنشر آخر إحصائية لوفيات وإصابات بفيروس (كورونا)

الصحة الإسرائيلية تَنشر آخر إحصائية لوفيات وإصابات بفيروس (كورونا)

الاستخبارات الأمريكية: الصين أخفت مدى تفشي (كورونا) بهدف تخزين الإمدادات الطبية

الاستخبارات الأمريكية: الصين أخفت مدى تفشي (كورونا) بهدف تخزين الإمدادات الطبية

الولايات المتحدة تُسجّل 1857 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

الولايات المتحدة تُسجّل 1857 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

تسجيل هبوط جديد لوفيات (كورونا) اليومية في فرنسا

تسجيل هبوط جديد لوفيات (كورونا) اليومية في فرنسا

إيطاليا: تراجع حاد للوفيات اليومية بفيروس (كورونا) واستعدادات لتخفيف إجراءات العزل

إيطاليا: تراجع حاد للوفيات اليومية بفيروس (كورونا) واستعدادات لتخفيف إجراءات العزل

بومبيو: هناك أدلة &#34;ضخمة&#34; على أن فيروس كورونا ينحدر من مختبر ووهان

بومبيو: هناك أدلة "ضخمة" على أن فيروس كورونا ينحدر من مختبر ووهان

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

إصابة شاب برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر

إصابة شاب برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر

صندوق التشغيل و(UNDP) يشرعان بتنفيذ مشروع الإنعاش وتشغيل 300 عامل وخريج بغزة

صندوق التشغيل و(UNDP) يشرعان بتنفيذ مشروع الإنعاش وتشغيل 300 عامل وخريج بغزة

الاحتلال يُعيد اعتقال الأسير المقدسي نهاد زغير أمام بوابة (سجن جلبوع)

الاحتلال يُعيد اعتقال الأسير المقدسي نهاد زغير أمام بوابة (سجن جلبوع)

اتحاد نقابات عمال فلسطين يُشارك في تنظيم عودة العمال لسوق العمل الإسرائيلي

اتحاد نقابات عمال فلسطين يُشارك في تنظيم عودة العمال لسوق العمل الإسرائيلي

غزة: ثلاث إصابات جراء ثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة

غزة: ثلاث إصابات جراء ثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة

أسعار العملات مقابل الشيكل

أسعار العملات مقابل الشيكل

حالة الطقس: اجواء ربيعية اليوم ومنخفض جوي غداً

حالة الطقس: اجواء ربيعية اليوم ومنخفض جوي غداً

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة وتقتحم أحياء في القدس

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة وتقتحم أحياء في القدس

منوعات

باسم ياخور في أقوى ردّ فعل ضدّ رامز جلال.. شاهد ماذا فعل؟

باسم ياخور في أقوى ردّ فعل ضدّ رامز جلال.. شاهد ماذا فعل؟

نهاية مأساوية للكاتب الأميركي الذي اخترع شخصية &#34;تشاكي&#34;

نهاية مأساوية للكاتب الأميركي الذي اخترع شخصية "تشاكي"

حياة الفهد تهاجم مخرج &#34;أم هارون&#34; مجدداً: &#34; طول عمرنا فرنجة&#34;

حياة الفهد تهاجم مخرج "أم هارون" مجدداً: " طول عمرنا فرنجة"

أحمد العوضى يعلن زواجه من ياسمين عبد العزيز

أحمد العوضى يعلن زواجه من ياسمين عبد العزيز

هشام سليم: بنتى &#34;متحولة جنسيًا&#34;

هشام سليم: بنتى "متحولة جنسيًا"

MBC ترد على اتهامها بالتطبيع بعد &#34;أم هارون&#34; ومشهد ناصر القصبي المسيء للفلسطينيين

MBC ترد على اتهامها بالتطبيع بعد "أم هارون" ومشهد ناصر القصبي المسيء للفلسطينيين

وفاة أشهر كومبارس في السينما المصرية

وفاة أشهر كومبارس في السينما المصرية

شاهد: اللقطات الأولى لياسمين صبري وأبو هشيمة من شهر العسل

شاهد: اللقطات الأولى لياسمين صبري وأبو هشيمة من شهر العسل

عربي

الحكومة المصرية تسمح للفنادق بإعادة فتح أبوابها أمام السياحة الداخلية

الحكومة المصرية تسمح للفنادق بإعادة فتح أبوابها أمام السياحة الداخلية

شاهد: إمام الأزهر.. الخروج للتجمعات مع وجود الوباء مخالف للقرآن والسنة

شاهد: إمام الأزهر.. الخروج للتجمعات مع وجود الوباء مخالف للقرآن والسنة

اعتباراً من الأربعاء.. الأردن تسمح لجميع القطاعات الاقتصادية بالعمل

اعتباراً من الأربعاء.. الأردن تسمح لجميع القطاعات الاقتصادية بالعمل

الطيران الإسرائيلي يتسلل لأجواء لبنان ومرتفعات الجولان ويُنفذ طلعات استطلاعية

الطيران الإسرائيلي يتسلل لأجواء لبنان ومرتفعات الجولان ويُنفذ طلعات استطلاعية