دولي

خطة إسرائيلية لإعادة المرافق العامة إلى مجراها الطبيعي

خطة إسرائيلية لإعادة المرافق العامة إلى مجراها الطبيعي
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
طرحت وزارة المالية الإسرائيلية، على الحكومة، خطة متعددة المراحل لإعادة المرافق الاقتصادية والتعليمية إلى مجراها الطبيعي تدريجياً، في إطار استراتيجية الخروج من أزمة (كورونا). 

وبحسب إذاعة (مكان) الإسرائيلية، فإن المرحلة الأولى من الخطة، تنص على إعادة فتح المجمعات التجارية المسقوفة، وغرف الضيافة، وبعض الفنادق والمحميات الطبيعية حتى بعد غد الثلاثاء. 

وفي إطار هذه المرحلة استؤنفت الدراسة اليوم في الصفوف من الأول حتى الثالث والحادي عشر والثاني عشر. 

أما المرحلة الثانية، فستشمل إعادة الأطفال إلى الحضانات والرياض يوم الأحد المقبل. 

وتنص الخطة في المرحلة الثالثة على إعادة فتح الأسواق التجارية وغرف اللياقة البدنية والمتاحف، إلى جانب السماح بإجراء مباريات رياضية دون جمهور، وذلك بعد أسبوعين من اليوم، وبعد ذلك السماح لأصحاب المطاعم وقاعات الأفراح بإعادة تشغيلها، وذلك اعتباراً من نهاية الشهر الجاري. 

هذا وسمحت محكمة العمل في (بات يام) لشركة الطيران "العال" بسحب 105 ملايين شيكل من الأموال الفائضة، التي تراكمت في صندوق التعويضات لمستخدمي الشركة، رغم اعتراضهم.

وقد طلبت إدارة الشركة باستخدام هذه الأموال لمواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالعال في ظل (كورونا).

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