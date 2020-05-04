اتحاد نقابات عمال فلسطين يُشارك في تنظيم عودة العمال لسوق العمل الإسرائيلي

شارك اتحاد نقابات عمال فلسطين، بتنظيم عودة العمال لسوق العمل بإسرائيل، حيث استهلت هذه المشاركة، قبل يوم واحد من بدء عودة العمال لأماكن عملهم في سوق العمل الإسرائيلي، بجولة تفقدية لشاهر سعد، أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين على لجان الطوارئ، المتواجدة على الحواجز العسكرية الإسرائيلية.





حيث جال الأمين العام على تلك الحواجز المنتشرة على امتداد جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، للتأكد من جاهزية لجان الطوارئ، واستعدادها للانخراط في عمليات تنظيم عودة العمال إلى سوق العمل الإسرائيلي، التي بدأ الاستعداد لها بعد إعلان وزيرة البناء والإسكان الإسرائيلية "يفعات شاشا بيتون"، بتاريخ 28 نيسان/ أبريل 2020م، عن السماح بعودة 36400 عامل إلى أماكن عملهم في مجال البناء والإنشاءات والزراعة، ضمن تدابير مشددة، من ضمنها مبيت العمال عند المشغّل الإسرائيلي لمدة شهر، ويسمح لهم بالعودة نهاية شهر رمضان، وضمان شروط الصحة والسلامة في أماكن العمل، وتوفير تأمين صحي لهم، إضافة إلى تنسيق عودتهم مع السلطة الوطنية الفلسطينية، بذات الطريقة التي دخلوا فيها.





وبعيد انتصاف ليل يوم السبت 2 أيار/ مايو 2020م بقليل، شرع أكثر من 300 كادر من كوادر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بهمة عالية وقناة عمل لا تلين، بالتوجه إلى الحواجز العسكرية التي يعبر منها العمال، بعد أن تجمعوا أمام مقار

الاتحاد في المحافظات الفلسطينية، ومع تمام الساعة الثانية فجراً بدأت أفواج العمال بالتدفق على الحواجز، وشرع النقابيون بتقديم الخدمات التي يطلبها العمال، لاسيما التزود بتعليمات الصحة والسلامة والوقاية من خطر الإصابة بفيروس (كورونا)، وتزويدهم بالمعقمات والقفازات الطبية، وغير ذلك من الإمكانيات المتاحة.

بدء عمليات التدفق على الحواجز وبعيد انتصاف ليل يوم السبت 2 أيار/ مايو 2020م بقليل، شرع أكثر من 300 كادر من كوادر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بهمة عالية وقناة عمل لا تلين، بالتوجه إلى الحواجز العسكرية التي يعبر منها العمال، بعد أن تجمعوا أمام مقاربدء عمليات التدفق على الحواجز



بدأت عملية عودة العمال بوتيرة 500 عامل كل ساعة، من خلال حواجز (نعلين وقلنديا الذي عبر منه حوالي 1200 عامل وعاملة، وحاجز وادي الخليل، وحاجز ترقوميا الذي عبر منه حوالي 1400 عامل، والظاهرية الذي عبر منه حوالي 3100

عامل، وحاجز الجبعة الذي عبر منه حوالي 1631 عاملاً، والزيتونة وقلقيلية الشمالي، والطيبة الذي عبر منه حوالي 722 عاملاً، وحاجزي الجلمة والريحان).



وبلغ العدد العمال العائدين إلى أماكن عملهم ضمن هذه الموجة حوالي 8500 عامل وعاملة، معظمهم من عمال البناء والإنشاءات والزراعة، سيمكثون في مواقع عملهم لمدة ثلاثة أسابيع قبل عودتهم إلى بيوتهم واستبدالهم بعمال جدد، وسيتم استئناف عمليات عودة العمال يوم الثلاثاء 5 أيار/ مايو 2020م ضمن الشروط التي أعلن عنها، وتهدف إلى الحد من تفشي فيروس (كورونا).



إلى ذلك، أكد سعد على أن لجان الطوارئ العمالية، ستواصل تواجدها على الحواجز، حتى نُبلغ بخلو بلادنا من فيروس (كورونا)، محذراً بالوقت نفسه من عدم وفاء المشغل الإسرائيلي بالتزاماته تجاه العمال، وخاصة توفير وسائل ومعادت الصحة والسلامة المهنية، والمبيت الآمن، وعدم تشغيل العمال لساعات عمل طويلة، وعدم منحهم التأمين الصحي اللازم.



رام الله - دنيا الوطنواستمع سعد خلال زيارته للحواجز ومقابلته للجان الطوارئ، لمطالبهم واحتياجاتهم التي تم إجابتها على الفور، لتسهيل عملها في استقبال العمال وتقديم النصح والإرشاد اللازمين لها، بما في ذلك توفير المعقمات الكحولية والكمامات وغيرها من الاحتياجات.توافد العمال على الحواجز العسكرية