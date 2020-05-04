شاهد: مهنا.. عملية إدخال المواطنين من الأردن مستمرة.. وتوقعات بوصول 500 اليوم

3 أيار/ مايو 2020





رام الله - دنيا الوطنأكد نظمي مهنا، مدير عام المعابر، أن عملية إدخال المواطنين الفلسطينيين من المملكة الأردنية، مستمرة بالتعاون مع الطواقم الامنية والمدنية العاملة على المعبر.وقال مهنا عبر الصفحة الرسمية لهيئة المعابر عبر (فيسبوك): تم ادخال قرابة 350 مواطناً أمس الأحدومن المتوقع ان يتم إدخال 500 مواطن آخر اليوم الاثنين 4 أيار/مايو 2020.حيث فُتح معبر الكرامية البري، أمس الأحد، بالتنسيق بين كل من فلسطين والأردن وإسرائيل؛ لإدخال الفلسطينيين، الذين توافدوا من دول عدة، واضطروا للبقاء في الأردن، نظراً لإغلاق المعبر البري الموصل إلى الضفة الغربية.وقامت طواقم وزارة الصحة الفلسطينية، بإجراء الفحوصات لهم وأخذ العينات منهم؛ للتأكد من عدم إصاباتهم بوباء (كورونا)، ثم نقل العائدين إلى منازلهم للدخول بالحجر الصحي المنزلي.ويجري العمل لإعادة أكثر من 2000 عالق في الأردن، سيتم إدخالهم إلى الضفة الغربية على شكل دفعات متتالية.