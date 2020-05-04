شؤون فلسطينية

بلدية الخليل: (صفقة القرن) لن تمر عبر بوابة الحرم الإبراهيمي الشريف

بلدية الخليل: (صفقة القرن) لن تمر عبر بوابة الحرم الإبراهيمي الشريف
مدينة الخليل
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت بلدية الخليل، أن مجلسها البلدي وكافة طواقمها الفنية والقانونية، بانعقادٍ دائم؛ لمتابعة التصريحات الخطيرة التي يروج لها إعلام الاحتلال، إضافة إلى التصريحات عبر منصات التواصل الاجتماعي لقادة الاحتلال الإسرائيلي، حول انتزاع صلاحية البلدية، وتغيير الموروث الحضاري الإنساني المُسجل على قائمة (يونسكو).

من جانبه، طالبَ رئيس بلدية الخليل الأستاذ تيسير أبو سنينة، المجتمع الدولي، بالوقوف عند مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية، مؤكداً أنّ القانون الدولي ينص على عدم السماح لقوى الاحتلال بالتغيير في معالم الأرض المحتلة، مشدداً على أنّ كل مخططات الاحتلال التي تضرب المواثيق الدولية بعرض الحائط، لن تصادر حق الشعب الفلسطيني بالوجود على أرضه والدفاع عن مقدساته، وعلى الاحتلال أن يدرك تماماً خطورة الخطوات التي يُقدم على تنفيذها والتي من شأنها جر المنطقة إلى حالة من الغليان، مضيفاً:(على القاصي والداني أن يعلم أنّ كل حجر من جدران الحرم الإبراهيمي وما حوله هو ملك خالص للفلسطينيين وللأمة الإسلامية جمعاء، وإرث حضاريٌ للأمم كلها).

وشدّد أبو سنينة على أن البلدية لن تقف موقف المتفرج أمام هذه الانتهاكات الصارخة، والتي تمس الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة، وأنّ البلدية ستتخذ كل الإجراءات القانونية، وستجند كل علاقاتها الدولية للحفاظ على الإرث الفلسطيني، وعدم المساس به.

وطالبَ أبو سنينة المجتمع الحُر باتخاذ خطوات عملية للجمِ يمين الاحتلال المتطرف، الذي سيطر على الحكومة ومفاصل القرار فيها، وأصبح يتخبطُ محاولاً تغيير الحقائق وسلب الحقوق.

الجدير ذكره، أن الإعلام الإسرائيلي نشر مساء أمس الأحد، أنّ وزير جيش الاحتلال "نفتالي بينت" أعلن عن مصادقته النهائية على مشروع استيطاني في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، يتضمن الاستيلاء على أراض فلسطينية في الخليل لإقامة طريق يمكن المستوطنين والمتطرفين اليهود من اقتحام الحرم الإبراهيمي، فضلاً عن إقامة مصعد لهم.

وسمح بينت لما يُسمى "مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي"، بممارسة سلطاته لاستكمال جميع إجراءات التخطيط مقابل بلدية الخليل، على الأراضي الفلسطينية الخاصة، التي سيتم الاستيلاء عليها؛ لتنفيذ المخطط الاستيطاني، الذي يهدد بالاستيلاء على مساحات واسعة في محيط الحرم الإبراهيمي.

أخبار ذات صلة

شاهد: مهنا.. عملية إدخال المواطنين من الأردن مستمرة.. وتوقعات بوصول 500 اليوم

شاهد: مهنا.. عملية إدخال المواطنين من الأردن مستمرة.. وتوقعات بوصول 500 اليوم

غزة: ثلاث إصابات جراء ثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة

غزة: ثلاث إصابات جراء ثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة

(بينيت) يصادق نهائيا على مشروع تهويدي للمسجد الإبراهيمي..وانشاء طريق خاصة بالخليل

(بينيت) يصادق نهائيا على مشروع تهويدي للمسجد الإبراهيمي..وانشاء طريق خاصة بالخليل

أسعار العملات مقابل الشيكل

أسعار العملات مقابل الشيكل

حالة الطقس: اجواء ربيعية اليوم ومنخفض جوي غداً

حالة الطقس: اجواء ربيعية اليوم ومنخفض جوي غداً

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة وتقتحم أحياء في القدس

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة وتقتحم أحياء في القدس

اشتية يرفع توصية للرئيس عباس بشأن تمديد حالة الطوارئ

اشتية يرفع توصية للرئيس عباس بشأن تمديد حالة الطوارئ

وكيل &#34;الصحة&#34; بغزة: ثلاثة سيناريوهات متوقعة بشأن فيروس (كورونا) بالقطاع

وكيل "الصحة" بغزة: ثلاثة سيناريوهات متوقعة بشأن فيروس (كورونا) بالقطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة وتقتحم أحياء في القدس

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة وتقتحم أحياء في القدس

تفاصيل الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة بشهر رمضان الفضيل

تفاصيل الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة بشهر رمضان الفضيل

تدشين هدية خادم الحرمين الشريفين للشعب الفلسطيني في عَمّان

تدشين هدية خادم الحرمين الشريفين للشعب الفلسطيني في عَمّان

إخطار إسرائيلي بوقف العمل في عريشين زراعيين جنوب بيت لحم

إخطار إسرائيلي بوقف العمل في عريشين زراعيين جنوب بيت لحم

قلقيلية: ضبط لحوم دجاج وحبش مجهولة المصدر

قلقيلية: ضبط لحوم دجاج وحبش مجهولة المصدر

بيان مُهم للكتل الهندسية رداً على نقابة المهندسين بمحافظات غزة

بيان مُهم للكتل الهندسية رداً على نقابة المهندسين بمحافظات غزة

قوات الاحتلال تستولي على معدات حفر بئر مياه ورافعة جنوب قلقيلية

قوات الاحتلال تستولي على معدات حفر بئر مياه ورافعة جنوب قلقيلية

منوعات

حياة الفهد تهاجم مخرج &#34;أم هارون&#34; مجدداً: &#34; طول عمرنا فرنجة&#34;

حياة الفهد تهاجم مخرج "أم هارون" مجدداً: " طول عمرنا فرنجة"

أحمد العوضى يعلن زواجه من ياسمين عبد العزيز

أحمد العوضى يعلن زواجه من ياسمين عبد العزيز

هشام سليم: بنتى &#34;متحولة جنسيًا&#34;

هشام سليم: بنتى "متحولة جنسيًا"

MBC ترد على اتهامها بالتطبيع بعد &#34;أم هارون&#34; ومشهد ناصر القصبي المسيء للفلسطينيين

MBC ترد على اتهامها بالتطبيع بعد "أم هارون" ومشهد ناصر القصبي المسيء للفلسطينيين

وفاة أشهر كومبارس في السينما المصرية

وفاة أشهر كومبارس في السينما المصرية

شاهد: اللقطات الأولى لياسمين صبري وأبو هشيمة من شهر العسل

شاهد: اللقطات الأولى لياسمين صبري وأبو هشيمة من شهر العسل

شاهد: غضب من برنامج تلفزيوني أساء لزوجة الرسول

شاهد: غضب من برنامج تلفزيوني أساء لزوجة الرسول

شاب وسيم يخطف الأضواء في &#34;رامز مجنون رسمي&#34;

شاب وسيم يخطف الأضواء في "رامز مجنون رسمي"

مريم حسين تستغيث بحكام الإمارات ليحموها من صالح الجسمي.. ورد مُفاجئ من الأخير

مريم حسين تستغيث بحكام الإمارات ليحموها من صالح الجسمي.. ورد مُفاجئ من الأخير

شاهد: لماذا قبل رامز جلال رأس بدرية طلبة خلال المقلب؟

شاهد: لماذا قبل رامز جلال رأس بدرية طلبة خلال المقلب؟

عربي

الحكومة المصرية تسمح للفنادق بإعادة فتح أبوابها أمام السياحة الداخلية

الحكومة المصرية تسمح للفنادق بإعادة فتح أبوابها أمام السياحة الداخلية

شاهد: إمام الأزهر.. الخروج للتجمعات مع وجود الوباء مخالف للقرآن والسنة

شاهد: إمام الأزهر.. الخروج للتجمعات مع وجود الوباء مخالف للقرآن والسنة

اعتباراً من الأربعاء.. الأردن تسمح لجميع القطاعات الاقتصادية بالعمل

اعتباراً من الأربعاء.. الأردن تسمح لجميع القطاعات الاقتصادية بالعمل

تفاصيل إطلاق رجل أمن أردني النار على السفارة الأمريكية بعمان

تفاصيل إطلاق رجل أمن أردني النار على السفارة الأمريكية بعمان