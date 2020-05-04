غزة: ثلاث إصابات جراء ثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة





وأشارت إلى أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي مع وجود بعض الأعمال على الطريق.



وطالبت قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان وكافية، وذكرت بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها، تعرض حياتك والآخرين للخطر.



وختمت: في حالة وقوع الحوادث، بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة المرور والنجدة بقطاع غزة، صباح اليوم الاثنين، عن وجود حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات والمحاور الرئيسية منذ الصباح الباكر، تزداد الحركة نشاطاً في ساعات المساء.وسجل لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية، ثلاثة حوادث سير، نتج عنها ثلاث إصابات، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات.