شؤون فلسطينية

(بينيت) يصادق نهائيا على مشروع تهويدي للمسجد الإبراهيمي..وانشاء طريق خاصة بالخليل

(بينيت) يصادق نهائيا على مشروع تهويدي للمسجد الإبراهيمي..وانشاء طريق خاصة بالخليل
الحرم الابراهيمي
رام الله - دنيا الوطن
صادق وزير الحرب الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بشكل نهائي على مشروع استيطاني في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، يتضمن مصادرة أراض فلسطينية لإقامة طريق تسهل اقتحام المستوطنين للمسجد الإبراهيمي فضلا عن إقامة مصعد لهم.  

وأصدر بينيت توجيهات، بالقيام بجميع الخطوات اللازمة لمصادرة مساحات واسعة من الأراضي في محيط المسجد الابراهيمي للبدء بتنفيذ المشروع التهويدي.

وشدد بينيت من خلال مصادقته على ضرورة "تنفيذ المشروع دون تأجيل"، وذلك في أعقاب حصوله على مصادقة السلطات القضائية، بالإضافة إلى مصادقة رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية، يسرائيل كاتس.

وكان بينيت قد أعلن نهاية فبراير الماضي، خلال تدشين بؤرة استيطانية جديدة في مدينة الخليل المحتلة، أنه صادق على تخطيط "مشروع المصعد" في المسجد الإبراهيمي، قائلاً إنه فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنة (كريات أربع) الواقعة شرقي المدينة، والمسجد الإبراهيمي ومحيطه".

 ويهدد المشروع الاستيطاني بوضع يد الاحتلال على مرافق تاريخية قرب المسجد الابراهيمي وسحب صلاحية البناء والتخطيط من بلدية الخليل ومنحها لما تسمى بالإدارة المدنية التابعة للاحتلال.

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