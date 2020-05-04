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حالة الطقس: اجواء ربيعية اليوم ومنخفض جوي غداً

حالة الطقس: اجواء ربيعية اليوم ومنخفض جوي غداً
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية ان يكون الجو اليوم الإثنين ربيعيا لطيفا نهاراً في معظم المناطق وباردا ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وأشارت الدائرة إلى ان البلاد تتأثر يوم غد الثلاثاء، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة نسبيا لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وفي ساعات المساء يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نسبيا الى بارد ودرجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق تشتد خلال ساعات الليل قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ولفتت إلى ان الجو يكون يوم الأربعاء المقبل غائما جزئيا ويطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا ودرجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق حتى الساعات الظهيرة وتميل الأجواء الى الاستقرار خلال ساعات المساء والليل، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

أما الخميس، فيكون الجو ربيعيا لطيفا نهاراً في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام ويبقى الجو باردا ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يومي الثلاثاء والأربعاء من خطر تشكل السيول في بعض الاودية المنخفضة، وشدة سرعة الرياح التي قد تصل سرعتها في بعض الهبات حوالي 60 كم/ساعة، وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الافقية نتيجة لتشكل الضباب.

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