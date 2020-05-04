قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة وتقتحم أحياء في القدس

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الإثنين حملة اعتقالات واسعة طالت عدداً من المواطنين بينهم أسرى محررين بعد مداهمة منازلهم وتخريب محتوياتها في الضفة الغربية.



وأفادت مصادر محلية أن من بين المعتقلين الشابين براء سمير عمار وعبد بيقاوي من قرية قفين شمال طولكرم، والأسير المحرر زياد أبو سالم من قرية أبو شخيدم شمال رام الله.



وفي الخليل اندلعت مواجهات عنيفة في مخيم العروب شمال المدينة في وقت اقتحمت فيه قوات الاحتلال منطقة وادي الشيخ في بيت أمر وفتشت منازل، كما اعتقلت الأسير المحرر محمود إسحق أبو هشهش من دورا والشاب عبد الفتاح أبو عطا جحيشة من بلدة إذنا.



وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال شارع عمان ومنطقة قبر يوسف شرق المدينة بعدد من الآليات العسكرية واعتقلت الشاب عميد حوتري.



أما في جنين فاقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير مراد أبو صلاح في بلدة عرابة، فيما اعتقلت المواطن نورس فراس صبيح من منطقة مركة.



وطالت الاقتحامات الإسرائيلية بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم وعددًا من المنازل في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.



كذلك اندلعت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت حي عبيد ببلدة العيسوية وبلدة الطور حيث أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز والصوت تجاه المواطنين فيما رد الشبان بإلقاء المفرقعات.